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用4招打造「樂活幸福企業」　全球人壽舉辦運動會促進同仁身心健康

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▲全球人壽舉辦職場CPR+AED訓練課程，採一人一機實地演練，同仁參與率將近8成，也提升同仁自我健康管理及職場急救技能。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽舉辦職場CPR+AED訓練課程，採一人一機實地演練，同仁參與率將近8成，也提升同仁自我健康管理及職場急救技能。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

企業除了衝刺營收獲利，同仁身心健康也是企業重要的無形資產。全球人壽表示，公司以人為本，秉持全心照顧同仁的精神，近年致力於打造工作與生活平衡、健康活力的職場環境，在「知」、「動」、「食」、「輔」這4層面上整合各界資源，投注相當多的心力，今年預計於11月初在台大體育館盛大舉辦「2019全球人壽運動會」及一系列友善家庭活動，期盼能透過創造樂活幸福職場，促進同仁的身心健康，幸福有感。

為提升同仁運動、健康飲食及家庭照顧的專業「知」識。全球人壽人資長陳幸琦表示，同仁身心平衡、快樂工作才能擁有樂活人生，因此，上班不僅只有工作，還可以學習人生必修課程，預計於11月推出一系列友善家庭活動，包括搭配同仁健檢日，於11月6日至7日舉辦「高齡友善活動」；11月8日舉辦「新手爸媽活動」，幫助同仁的人生課題解惑，讓全家人一起同享收穫知識。

全球人壽表示，自2017年起開始舉辦同仁健康管理課程，讓同仁以正確的方式進行健康減重，後續也邀請專科醫師、教授等專業人士，進行菸害防治、心血管疾病預防保健、癌症篩檢等健康自主管理的講座，並開設一般職業安全衛生在職教育講座；另外，跟上近年流行的「動吃」風，找來中華台北國家隊健美選手、網路紅人「筋肉爸爸」來指點同仁關於動與吃的各種迷思。

在推「動」健康職場方面，全球人壽提供同仁免費的健身房、瑜珈教室設施，全年使用人次已破萬；同時，總公司也聘請專任教練進駐健身房，讓同仁在專業教練的指導下「健身不傷身」；另外也定期舉辦內部健康競賽，以去年的健康體位管理班為例，合計百人減重140.3公斤、減脂168.6%，成績相當豐碩。

全球人壽表示，公司也透過2017年員工健檢風險分級結果發現，三高族群同仁高達59.38%，為使同仁身體更健康，2019年特別推動「健康動起來」活動，請健身教練每週一、三、五下午撥出1小時時間固定至高危險族群部門進行5分鐘健身操，其餘部門採突襲方式進行，幫助同仁暫時抽離腦力密集的高壓狀態、避免久坐，並建立同仁「動一動」習慣，促進身心健康。

▲全球人壽2019年特別推動「健康動起來」活動，請健身教練至高危險族群部門進行5分鐘健身操，其餘部門採突襲方式進行，右一為全球人壽專業健身指導員。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽2019年特別推動「健康動起來」活動，請健身教練至高危險族群部門進行5分鐘健身操，其餘部門採突襲方式進行，右一為全球人壽專業健身指導員。（圖／全球人壽提供）

陳幸琦表示，今年為提倡同仁們動起來，將於11月初舉辦「全球人壽運動會」，於台大體育館登場，高階主管們將帶領同仁們動起來，包括20人21腳、躲避球、趣味競賽等團體競賽活動，還有黃金右腳、灌籃高手、樂樂棒球等闖關活動，讓運動也充滿歡樂趣味；現場還有專為孩童設置的歡樂球池、RODY小馬等遊戲區，以及成人的體適能檢測、紓壓小站及各種美食，讓家人朋友都能一起來動一動、放鬆紓壓。

此外，上班族經常外食，全球人壽為同仁把關「食」的健康，除了設置同仁餐廳，嚴選團膳廠商提供含蛋、豆、魚、肉及蔬菜類自助餐及當季新鮮水果，讓同仁吃得飽又兼顧營養均衡，並透過「團膳飲食滿意度調查表」瞭解飲食需求，做為廠商調整菜色的依據，團膳部分收入也將捐助給公益團體機構，在「食得安心」的同時也能做愛心。

而在健康管理「輔」導方面，全球人壽與新店耕莘醫院攜手合作，提供同仁免費定期健康檢查，還引進心理諮商師進駐職場服務、每兩個月一次醫師臨場免費諮詢服務，且與台北市政府衛生局聯合辦理職場公費流感疫苗施打等活動，也在4樓及17樓同仁餐廳設置隧道式血壓計、開辦10梯次職場CPR+AED訓練課程，採一人一機實地演練，共計984位同仁受惠，同仁參與率將近8成，也提升同仁自我健康管理及職場急救技能，一起看顧全體同仁的健康。

另外，為配合衛福部推廣「反菸拒檳毒」活動，全球人壽已舉辦2場宣導講座，串連全台各分公司、營業處職場攜手加入「反菸拒檳毒」簽署，預計於11月9日舉辦成果展。

全球人壽表示，全方位照顧同仁身心健康，每年暑假也會舉辦企業內部同仁親子夏令營，讓同仁可以跟小朋友一起大手牽小手來公司上班、上課，尤其豐富的課程更大受家長好評，包括體育課、木蘭教學系統MTS音樂感知、STEAM科學課、烹飪課以及包括彩繪、樂高機器人和布偶手作課等其他手作DIY課程，讓孩子多方嘗試五感知能的戶外教學課程，爸媽不用再煩惱小朋友的暑假去處，小朋友也可以在夏令營度過精彩豐富的暑假。

 
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