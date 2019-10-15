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花蓮民眾治喪享受優質服務　市立殯儀館超商11月進駐

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▲便利商店將設置在進入殯儀館大門右側的建物。（圖／花蓮市公所，下同）

便利商店將設置在進入殯儀館大門右側的建物。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立殯儀館近年來致力推動各項殯葬措施革新之外，為提供治喪民眾更優質的便民服務，將在11月引進專業便利商店，市長魏嘉賢希望透過此一便民服務，讓家屬或來捻香的民眾就近購買所需物品。

殯儀館為民眾治喪的必要性設施，一般治喪約7至14天左右，家屬大部份作息時間都在殯儀館守靈，自從醫殯分流實施後，市立殯儀館每月平均入館亡者由65人大幅增加至每月92人，每月來館弔唁治喪民眾估計高達10萬人次，以致市立殯儀館的服務從原有的治喪之外，也考量到家屬的需求性。

▲便利商店將設置在進入殯儀館大門右側的建物。（圖／花蓮市公所，下同）

便利商店正加緊室內裝潢，預計十月底可完工，十一月初正式營運。

花蓮市立殯儀館距離最近的便利商店約有一公里以上，對治喪民眾及洽公業者相當不便，過去也曾發生家屬為購買日用品來回奔波而發生車禍的憾事，因此規劃引進便利商店，提供輕食、飲料及其他複合商品，希望藉由民間創意思維及經營專業能力參與營運管理，提供優質的便民服務品質並滿足民眾的需求，同時有效活化市有房舍。

▲便利商店將設置在進入殯儀館大門右側的建物。（圖／花蓮市公所，下同）

便利商店設置地點在進入殯儀館大門的右側建物，這間房舍過去是做為繕寫輓聯的工作場所，目前已移至辦公廳舍的二樓。得標廠商正加緊室內裝潢，預計十月底可完工，待貨品上架後，可在十一月初正式營運。

殯儀館多半給人的印象是莊嚴肅穆或是哀傷的氣氛，近年來市立殯儀館多項改革措施，增加服務熱忱與人文的關懷，用創新思維為殯儀館悲傷環境注入溫暖與關懷，除提升市公所公益形象之外，也希望能讓殯儀館跳脫冷冰冰的感覺

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