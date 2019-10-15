郭台銘重人才培育　「鴻海獎學鯨」助下一代圓夢

▲第三屆鴻海獎學鯨。（圖／翻攝臉書粉專鴻海獎學鯨）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘重視人才培育，2017年擔任鴻海董事長期間，透過鴻海教育基金會發起「鴻海獎學鯨計畫」，至今幫助600多位學生。今年第三屆鴻海獎學鯨計劃收件進入最後倒數，即將在10月30日截止收件。

有鑑於台灣有許多弱勢家庭的學生因生活困境，需要打工無法專心學習；甚至因條件受限，無法獲得政府補助，更不敢與夢想靠近。鴻海獎助學金跳脫一般獎助學金的申請限制，幫助許多家境困難、急需補助卻因法令資格之限制而無法申請清寒助學金之優秀學生。

▲台灣有許多弱勢家庭的學生因生活困境，需打工而無法專心學習。（示意圖／記者李毓康攝）

今年更將名額擴大至330人，開放碩博士班皆可申請，總獎金高達3,300萬，只要能提出相關證明，皆有機會獲選。第三屆鴻海獎學鯨計畫在最後收件階段，也鼓勵學生積極行動，主動爭取，只要報名都有機會。

今年的獎學鯨宣傳中，鴻海教育基金會也特別摘錄郭台銘經典語錄，勉勵年輕學子面對困難與挑戰，不要放棄，像是「翻轉需要敢於挑戰的正向態度，需要堅持信念的搖滾精神，需要勇敢向前的青春熱血」、「只要不認輸，永遠可以往前走」。

還有「打敗你的不是別人，是自己的放棄」、「成功者一定要具備的三個重要特質：毅力、傻勁、智慧」和「生命不會辜負你在自我突破之後應該擁有的精采」。這都是郭台銘創業45年的人生心得，相信逆境使人精進，生命不會辜負每個人在自我突破後，應該擁有的精彩。

▲鴻海獎學鯨成長營。（圖／翻攝臉書粉專鴻海獎學鯨，下同）

而今年首度舉辦獎學鯨成長營的講師包含AI人工智慧發展課程講師鴻海科技集團工業大數據辦公室主任高虹安、TEDxTaipei知名講者余懷瑾，曾獲得獎學鯨計劃幫助的學長姊也紛紛在臉書分享，呼籲學弟妹積極爭取獎金，付出行動勇於改變，如同52赫茲鯨魚不放棄發出自己的聲音，勇敢面對挑戰但仍不放棄希望。

第三屆鴻海獎學鯨申請時間為2019年9月15日至2019年10月30日，更多詳細辦法、下載公告及申請書，可以到「鴻海獎學鯨」官方網站及臉書粉絲團，隨時更新最新消息以及不定期分享申請須知提醒。

►超越藍綠，就靠她了