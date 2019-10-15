「團結雲林贏回台灣」　國民黨雲林縣黨部公佈2020競選組織架構 

▲雲林縣長張麗善擔任競選總部主任委員並於記者會公佈整個組織成員。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部15日公佈「2020雲林縣總統立委聯合競選組織」架構，由雲林縣長張麗善擔任競選總部主任委員並於記者會公佈整個組織成員，國民黨雲林聯合競選總部訂下的目標「團結雲林 贏回台灣」，各鄉鎮競選服務處及後援會、顧問團等輔選幹部均已就位，各團體的後援會陸續進入整個輔選系統。

國民黨在2020的總統立委選舉，總統提名韓國瑜，雲林縣山線立委徵召謝淑亞，海線立委徵召張嘉郡。張麗善指出，韓國瑜是雲林女婿、謝淑亞是雲林媳婦、張嘉郡是雲林女兒，三人是雲林這塊土地的家人，支持家人是天經地義，張嘉郡兩任立委任內，積極爭取經費改善沿海水災，爭取高鐵設站增班，讓返鄉民眾縮短歸途時程，重披戰袍是要爭取更多的建設發展地方；謝淑亞任職在古坑鄉鄉長、斗六市市長政績均獲高度肯定，為讓雲林有更長遠的發展，為鄉親爭取最大福利。

雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉擔任榮譽主任委員，著有《雲林囝仔奮鬥記》一書，民國七十年正好是台灣經濟起飛的年代獲十大傑出企業家，對社會公益貢獻良多，也獲馬總統聘任為總統府國策顧問，也呼籲懇託旅外的雲林鄉親，全力支持總統參選人韓國瑜及山線立委參選人謝淑亞，海線立委參選人張嘉郡。

雲林縣黨部主委許宇甄擔任總幹事表示，整個輔選架構代表著泛藍一條心團結，輔選基調定在『雲林贏 台灣就贏』，重返執政、立委過半是國民黨在2020選戰的目標，2020的總統、立委選舉是一場中華民國生死存亡保衛戰，而上天賦予雲林在這場選舉戰役上扮演最關鍵的角色定位，雲林人唯有承擔這歷史重任、勇往直前，讓雲林女婿高票當選，完成上天所賦予雲林人的歷史使命。

▲國民黨雲林縣黨部公佈「2020雲林縣總統立委聯合競選組織」架構。（圖／記者蔡佩旻攝）



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