桃機第三航廈「簡化設計」趕2023年完工　大亮點波浪屋頂、玻璃天窗擬取消

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈興建工程，6月辦理第三度開標仍無人投標，讓力拼2023年底完工的目標再度面臨考驗。桃機公司預計周五向交通部長林佳龍報告初步檢討方案，工程擬取消波浪屋頂跟玻璃天窗，也將減少大亮點「雲頂天花板」中懸吊的花瓣般鋁管（天花）數量，希望能朝維持原預算、期程方向進行。

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▲第三航廈標案因工程難度高、爆預算，2023年完工目標再面臨挑戰。（圖／翻攝自桃園機場官網）

桃機公司董事長王明德表示，周五將向交通部提出初步檢討報告，目前已跟設計團隊溝通好，設計團隊願意放鬆所有設計條件，我們想怎麼改就怎麼改，做出非常大的讓步。初步預計將波浪造型屋頂改為平頂設計，並取消玻璃天窗，工程跟往後維護上會比較簡單。另外，雲頂天花板原先預計要懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，現在也朝減少數量，只掛比較重要的地方，或者更改設計方向進行。

至於後續期程規劃，王明德說，待周五方案確定後，將就方案進行細部設計，因為還要考慮上面重量減少，底下支撐東西也要同步簡化，消防、防震設備等整個系統問題都要重新檢驗。不過，他說，工程發包是屬於市場供需問題，不是一個人的事，發包也要有廠商願意來標才可以標出去，因此發包的期程比較難掌握，畢竟沒有辦法強迫廠商來標。

▲王明德表示，已溝通好設計團隊，目前正在進行設計變更，12月底前會做出一個版本報告。（圖／記者賴文萱攝）

桃機第三航廈2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，當時設計T3時，團隊融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象的設計美學，要讓國內外旅客在置身航廈時，充分感受台灣特有之美。

其中一大亮點是出境大廳的「雲頂天花板」，懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，除造型獨特外，還具有吸音、減少噪音的功能，但也因此被認為是難度最高、後續養護最麻煩、也最需要簡化的部分。

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

但因第三航廈過去在設計過程的成本控制沒有抓好，導致成本過高、預算超支，工程一直標不出去。桃機公司今年初提出第三航線興建工程主體航廈工程計畫修正，獲行政院同意，預算經費從746增至782億元，完工期限延至2023年底、2024年初營運。

交通部長林佳龍曾指出，現在第三航廈設計經費不斷增加，並不符合當時跟顧問設計公司的合約規定，要求朝設計簡化、符合預算方向來調整，預計今年底、明年初完成設計改善後，半年內再次嘗試發包。他更說，「這是最後一次機會」，如果設計顧問公司沒辦法完成，就會解約，但預估完成變更設計後，後面整個工程速度就會非常快，還是可能達到2023完工的目標。