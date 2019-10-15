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豬價飆漲近7成！　陸9月通脹率升至3%...創6年新高

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▲▼ 豬肉,豬肉攤,菜市場,非洲豬瘟,香港。（圖／東方IC）

▲非洲豬瘟影響豬價上升。（圖／東方IC）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸經濟起飛，通貨膨脹亦持續升溫，據今（15）日公佈的最新數據，9月CPI（居民消費價格指數）按年升幅3.0%，創近6年新高，亦超出市場預期。其中備受關注的，就是豬肉價格大漲69.3%，影響CPI上升約1.65個百分點，另外家禽肉類價格亦上升14.7%。

大陸國家統計局今日發佈數據，稱「CPI環比（月增長率）、同比（年增長率）漲幅均略有擴大」。從月增長率看，9月CPI上漲0.9%，漲幅擴大0.2個百分點，其中食品價格上升3.5%，非食品價格升高0.2%，豬肉供應偏緊，價格繼續上漲19.7%，漲幅比上月回落3.4個百分點。

從年增長率看，9月CPI上漲3.0%，漲幅比上月擴大0.2%，其中食品價格上升11.2%，擴大1.2個百分點，影響CPI上漲約2.21%，當中豬肉價格飆漲69.3%，漲幅擴大22.6%，影響CPI上升約1.65個百分點。

▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

市民在選購肉品。（圖／CFP）

另外，各類商品及服務價格普遍有按月上升跡象，不過蔬果類價格則分別下跌2.4%及7.6%。至於非食品部分，醫療保健、教育文化以及娛樂、衣著價格分別上漲2.2%、1.7%以及1.6%，合計影響CPI上漲約0.51個百分點；交通和通訊價格下降2.9%，影響CPI下降約0.35%。

對於豬價的飆漲，大陸政府頻頻出手，商務部會同國家發展改革委、財政部等部門於9月29日，開展第3次中央儲備凍豬肉投放工作，共向市場投放中央儲備豬肉1萬噸；9月19日以來，商務部分3批共投放了中央儲備豬肉3萬噸，累計投放中央儲備凍豬肉3萬噸。

▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

▲豬肉進口量大漲53.4%。（圖／CFP）

與此同時，亦擴大豬肉進口以增加豬肉供應。在進口方面，1-9月大陸進口豬肉132.6萬噸，增加43.6%；替代品擴大進口，前三季度進口牛肉113.2萬噸，增加53.4%。

為支持生豬生產發展，8月31日以來，大陸農業農村部會同國家發改委、財政部、自然資源部等部門相繼印發檔，從養殖補貼、用地審批、禁養區劃定排查、運輸便利、信貸和保險支持等方面出臺17條政策措施。

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