蘇花改最長隧道空氣品質守護神駕到！　3米高大型軸流風機空運抵台

▲蘇花改長隧道空氣品質守護神的高3m大型軸流風機空運抵台。（圖／蘇花改工程處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改中最長的觀音（7.9公里）及谷風隧道(4.6公里)， 為即時排除隧道內CO、NO等污染物，以及火災發生時的濃煙，蘇花改工程處採用義大利CBI廠進口的大型軸流式風機，且為配合蘇花改2020年1月通車，承包商中華電信改採空運，目前兩批7台風機歷經陸運空運，分頭並進由莫斯科及盧森堡轉運於10月14日抵台北，後續各批次預訂10月底前全數運回。

蘇花改工程處表示，為維護蘇花改中最長的觀音（7.9公里）及谷風隧道(4.6公里)的空氣品質，及即時排除火災發生時的濃煙，採用義大利CBI廠進口的大型軸流式風機，風機內徑尺寸高達2.8公尺，加上外殻及包裝，整體高度超過3公尺。

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原規劃係採海運方式運送（時間約需2個月），但為配合蘇花改2020年1月通車，承包商中華電信改採空運，並分別委由俄羅斯空橋貨運航空（RU） 及華航貨運（CK）公司安排以大型貨機因應。現兩批7台風機歷經陸運空運，分頭並進由莫斯科及盧森堡轉運於10月14日抵台北，後續各批次預訂10月底前全數運回。

另，這款風機性能規格符合契約及圖說規定，出廠前由國際第三公證公司（TUV）完成設備性能測試。

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