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療養院3女「病房當擂台」鼓吹失智患者互毆　70歲老婦：救我！

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▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲本該好好受到照顧的失智婦人，卻淪為員工看戲的工具。（圖／示意圖／pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國北卡羅來納州一家療養院先前被通報發生暴力事件，3名看護鼓吹2名失智症婦人互毆，事發當時還用手機錄影，地點就在特殊的護理病房內。3名員工10月初被警方逮捕，已遭機構解僱，預計11月14日出庭。

《華盛頓郵報》、《紐約郵報》報導，溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem）警局6月接獲療養院「丹比之家」（Danby House）虐待老人的通報，調查人員隨後與北卡羅來納州衛生與公眾服務局合作。32歲麥淇（Marilyn Latish McKey）、20歲泰森（Tonacia Yvonne Tyson）、26歲喬丹（Taneshia Deshawn Jordan）10月初遭到逮捕，被指控攻擊沒有行為能力者。

根據法庭文件，麥淇、泰森與喬丹在療養院拍攝病人，鼓吹2名分別為70歲、73歲的失智老婦打架，直接把病房當成戰鬥擂台，過程還用手機錄影。其中一名患者倒在床上，另一位患者則繼續攻擊，有人大聲呼救「放手、救我」，卻沒有人員前來制止。

離譜的是，3名女員工完全進入看戲狀態，其中一人還罵髒話並說「不要尖叫」，同時吆喝老婦去揍另一名患者的臉。療養單位得知事件後，6月開除這3名員工。

丹比之家母公司Affinity Living發言人說明，已開始實施額外的培訓項目、更嚴格的審查程序，以便讓居民享有高品質的護理服務，避免新進與原本的工作人員再度發生類似狀況。

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