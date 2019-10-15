燒烤鴨卻睡著引發大火　燒毀檳榔攤、轎車慘賠百萬

▲桃園市蕭姓男子今年8月間在觀音區鐵皮屋內燻烤烤鴨，卻在小貨車上睡著，導致引發大火燒掉隔鄰檳榔攤與轎車。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子以販售烤鴨為業，今年8月間在觀音區鐵皮屋內烤鴨準備販售，疑因未注意控管爐火卻跑到小貨車上睡覺，導致爐火引發火警，他被熊熊火勢驚醒後與隔鄰檳榔攤業者合力救火卻力有未逮，消防人員趕來才將火勢撲滅，但已燒毀2棟鐵皮屋與轎車1輛，損失逾百萬元，檢方15日偵結依放火燒毀非現住建築物罪將蕭男提起公訴。

檢警調查，59歲的蕭姓男子，向人承租位於觀音區仁愛路一處鐵皮屋，做為販售烤鴨處所，今年8月4日下午他用瓦斯爐燻烤鴨，趁烤鴨空檔時間，跑到自己的小貨車內睡覺，疑因疏於管控瓦斯爐爐火，導致引發大火，蕭男睡醒時發現鐵皮屋已陷入火海，還波及隔壁的檳榔攤。

蕭男與檳榔攤林姓男子以水管噴水搶救，但卻無法澆熄大火，趕快通報消防隊協助滅火，消防隊雖趕來迅速撲滅火勢，但仍造成蕭男自己承租的鐵皮屋、隔鄰檳榔攤鐵皮屋被燒毀，還波及附近石材公司堆放之石材、果樹與1輛轎車，損失估計逾百萬元。



蕭姓男子偵訊時坦承因睡著引發火警，檢方認為，蕭男因炊事不慎導致引發火警，其過失行為顯與火警發生具有相當因果關係，偵結依放火燒毀非現住建築物及交通工具罪將蕭男提起公訴。

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