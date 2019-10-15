瓦城25家新展店目標火力全開　全年營收可望續創新高

▲全台最大東方餐飲連鎖集團瓦城泰統今年目標25家新開店，挹注業績表現可期。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者林淑慧／台北報導

全台最大東方餐飲連鎖集團瓦城泰統表示，今年目標25家新開店，配合百貨換櫃時程，將自十月起積極展店達成全年展店目標，法人預估，在十月連假及全台百貨周年慶起跑助攻下，全年營收可望續寫新高。

瓦城泰統集團公布9月營收，展店效益帶動下繳出營收「雙升」表現，淡季不淡以3.79億元續創同期新高，推升單季營收衝上12.87億元，創歷史單季新高，較去年同期季增12.2%，成長表現亮眼。

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瓦城泰統主管指出，2018年在台灣已完成15家新開店，今年目標25家新開店，截至9月底止已開出9家店，已簽約店數13家，集團對於今年展店目標達25家具高度執行動能。

其中，新展店主要以「瓦城」及「時時香Rice Bar」品牌為主。既有店則推出主廚推薦餐配合限定新菜及行銷活動推動下，可望推升來客數，拓展集團營運佳績。

▲瓦城泰統集團董事長徐承義日前表示，大心將在五年內展店30家，今夏攜手霜淇淋名店「蜷尾家」吸客，搶攻暑假快食商機。（圖／記者林淑慧攝）

另外，大陸市場今年度採既有店穩健成長策略，持續專注高品質餐點服務及提升顧客滿意度，搭配行銷策略發揮累加效果，推升今年第三季營收較上季單季成長達3.25%，成功拉抬業績表現。

依據財報，瓦城泰統集團今年前三季營收達37.55億元，不僅年增率達雙位數成長來到14.75%，累計營收亦創歷史新高；法人預估，受惠展店效益及既有店穩健表現下，集團2019年在營收、獲利表現可望持續創高。

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