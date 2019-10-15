iTunes移除現災情　蘋果呼籲DJ們暫別升級至macOS Catalina

▲macOS Catalina分拆過去集中於iTunes的功能，推出Music、TV及Podcasts三款專屬的應用程式。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果macOS Catalina已於8日正式推出，意味著iTunes的時代正式終結。這對一般用戶來說可能沒有太大的影響，但對DJ們來說，卻非常不便。

macOS Catalina為Mac用戶帶來許多功能上的更新，其中一大重要改變即是分拆過去集中於iTunes的功能，推出Apple Music、Apple TV及Apple Podcasts三款專屬的應用程式。過去iTunes一直是DJ們重要的工具之一，DJ能透過其對XML的支援來編輯歌單及管理音樂資料庫，除此之外，其他第三方應用程式如DJ們常用的Traktor、Rekordbox等，也能利用iTunes資料庫XML功能來存取iTunes資料庫。

蘋果在macOS Catalina中，以新的Apple Music應用程式取代了iTunes，不過接手iTunes的音樂播放器Music應用程式卻並未繼續支援XML，從而中斷第三方DJ應用程式及iTunes資料庫的連結，使這些歌單無法使用。對此，蘋果呼籲，若使用者仍有利用iTunes導出音樂資料庫成為 XML檔案功能的需求，則應避免更新，並暫時繼續使用macOS Mojave版本，直到開發人員釋出相關更新。

為了因應蘋果的系統更新，目前部分DJ軟體如Serato以釋出支援macOS Catalina的Beta版應用程式。此外，Windows上的iTunes尚未更新，因此Microsoft平台上的應用程式目前應能正常運行。

日前一名DJ也在YouTube上展示另一種自資料庫中手動導出XML文件並加載至DJ軟體的方法，不過，此方法不僅步驟較為複雜、不自動化，更麻煩的在於這些檔案屬於靜態檔案，意味著每次要更新播放列表時都必須導出一個新文件。若使用者已花費大量時間在iTunes播放列表中為使用的任何軟件排序音樂，更新至macOS Catalina將使你的所有努力化為烏有，用戶的首選仍是「不要更新」。

▼DJ演示自資料庫中手動導出XML文件並加載至DJ軟體的方法。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。