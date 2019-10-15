沒戴安全帽...4屁孩路邊順手拿！秒被「高清監視器」拍下　他賊笑：找錯人了

記者陳韻如／綜合報導

安全帽少一頂，路邊拿就好？台中豐原4名少年分別騎著2輛機車，但其中一人沒戴安全帽，而當行經一處倉庫時，看見外頭停放的機車上有安全帽，竟趁機拿走，不過這個行為全被監視器拍下，屋主也正在屋內全程目睹，雖然即刻衝出去，卻來不及逮人。令人意外的是，屋主正是監視器業者，事後也在臉書上寫下，「小朋友們，你們找錯人了，我做監視器的餒」。

▲屁孩沒戴安全帽，竟路邊順手拿，偷竊行為全被監視器拍下。（圖／翻攝爆廢公社）

這名連姓監視器業者11日晚間在臉書社團《爆廢公社》貼出影片寫到，「小朋友們，你們找錯人了，我做監視器的餒」。透過畫面可以看到，4名屁孩當時見到停放在倉庫外的機車上有安全帽後，便立刻停下，不顧後方還有其他人經過，就直接把安全帽拿走。

▲屁孩沒戴安全帽，竟路邊順手拿，偷竊行為全被監視器拍下。（圖／翻攝爆廢公社）

不過，4名屁孩的偷竊行為全被監視器拍下，巧合的是，當時業者正盯著監視器螢幕看，剛好看到4名屁孩上門偷竊，雖然立刻衝出門外，但還是讓他們跑了。事後，業者也PO出影片喊到，「原始檔是很清晰的」。

這段畫面一曝光，立刻引來大批網友按讚，紛紛留言，「直接無碼高清了」、「傻眼！等待他爸媽驚訝的臉，這超級清楚的畫面！」、「快笑死，什麼不闖，闖到一戶做監視器的」。

▲屁孩沒戴安全帽，竟路邊順手拿，偷竊行為全被監視器拍下。（圖／翻攝爆廢公社）

台中豐原分局警方表示，當時接獲通報後，立刻勘驗業者提供的監視器畫面，目前已鎖定犯嫌，並循線追緝中。

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