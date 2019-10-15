　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒戴安全帽...4屁孩路邊順手拿！秒被「高清監視器」拍下　他賊笑：找錯人了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳韻如／綜合報導

安全帽少一頂，路邊拿就好？台中豐原4名少年分別騎著2輛機車，但其中一人沒戴安全帽，而當行經一處倉庫時，看見外頭停放的機車上有安全帽，竟趁機拿走，不過這個行為全被監視器拍下，屋主也正在屋內全程目睹，雖然即刻衝出去，卻來不及逮人。令人意外的是，屋主正是監視器業者，事後也在臉書上寫下，「小朋友們，你們找錯人了，我做監視器的餒」。

▲▼屁孩偷安全帽。（圖／翻攝爆廢公社）

▲屁孩沒戴安全帽，竟路邊順手拿，偷竊行為全被監視器拍下。（圖／翻攝爆廢公社）

這名連姓監視器業者11日晚間在臉書社團《爆廢公社》貼出影片寫到，「小朋友們，你們找錯人了，我做監視器的餒」。透過畫面可以看到，4名屁孩當時見到停放在倉庫外的機車上有安全帽後，便立刻停下，不顧後方還有其他人經過，就直接把安全帽拿走。

▲▼屁孩偷安全帽。（圖／翻攝爆廢公社）

▲屁孩沒戴安全帽，竟路邊順手拿，偷竊行為全被監視器拍下。（圖／翻攝爆廢公社）

不過，4名屁孩的偷竊行為全被監視器拍下，巧合的是，當時業者正盯著監視器螢幕看，剛好看到4名屁孩上門偷竊，雖然立刻衝出門外，但還是讓他們跑了。事後，業者也PO出影片喊到，「原始檔是很清晰的」。

這段畫面一曝光，立刻引來大批網友按讚，紛紛留言，「直接無碼高清了」、「傻眼！等待他爸媽驚訝的臉，這超級清楚的畫面！」、「快笑死，什麼不闖，闖到一戶做監視器的」。

▲▼屁孩偷安全帽。（圖／翻攝爆廢公社）

▲屁孩沒戴安全帽，竟路邊順手拿，偷竊行為全被監視器拍下。（圖／翻攝爆廢公社）

台中豐原分局警方表示，當時接獲通報後，立刻勘驗業者提供的監視器畫面，目前已鎖定犯嫌，並循線追緝中。

他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

快訊／北市大湖公園女子溺水！釣客見她湖面上掙扎　急拋救生圈

攻百岳「高山症發作」！他獨躺聖稜線氣喘無力　警消出動直升機急吊掛

「若我先離開，請保佑我的家人」2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

ET快訊
江宏傑坐沙發「岳母跪地板」遭罵爆！　福原愛出聲還原現場
夫妻中1.3億彩券！買4輛奧迪+7天花4000萬…下場超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門破獲史上最大運毒案！498kg「麻黃鹼」夾藏床板　太重露餡5嫌遭逮

桃園西濱快區間測速啟動宣導　明年元旦執法...抓到開罰3千起跳

盜花美男帥照QQ微信騙大陸熟女得手百萬　詐騙首腦被逮辯：我是送便當的

台中15歲屁孩揪28歲男談判　15人鬥毆！2主嫌重傷住院

注意！新北禿頭手機怪盜專偷通訊行　警方鎖定對象追緝中

深夜情侶路邊大吵！男酒後咆哮出拳　警英雄救美反遭肘擊流血

又見外送事故！外送員疑搶黃燈遭「闖紅燈婦擊落」倒地全身傷

衝動女友不甘被分手！怒潑糞汁洩恨　傳訊恐嚇：5加侖紅漆給你紅通通

沒戴安全帽...4屁孩路邊順手拿！秒被「高清監視器」拍下　他賊笑：找錯人了

觸摸海龜代價30萬　海巡署長室：不恰當的善意，對牠們造成傷害　

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

金門破獲史上最大運毒案！498kg「麻黃鹼」夾藏床板　太重露餡5嫌遭逮

桃園西濱快區間測速啟動宣導　明年元旦執法...抓到開罰3千起跳

盜花美男帥照QQ微信騙大陸熟女得手百萬　詐騙首腦被逮辯：我是送便當的

台中15歲屁孩揪28歲男談判　15人鬥毆！2主嫌重傷住院

注意！新北禿頭手機怪盜專偷通訊行　警方鎖定對象追緝中

深夜情侶路邊大吵！男酒後咆哮出拳　警英雄救美反遭肘擊流血

又見外送事故！外送員疑搶黃燈遭「闖紅燈婦擊落」倒地全身傷

衝動女友不甘被分手！怒潑糞汁洩恨　傳訊恐嚇：5加侖紅漆給你紅通通

沒戴安全帽...4屁孩路邊順手拿！秒被「高清監視器」拍下　他賊笑：找錯人了

觸摸海龜代價30萬　海巡署長室：不恰當的善意，對牠們造成傷害　

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

懷疑丈夫嫖妓　人妻檢查內褲慘輸

即／新竹深夜大火！女租客躲廁所慘死

劈腿男1句「一起死」單親媽跳樓亡

車滑動「他跳上車」仍煞不住

外送事故5天3死！外送員撞死違規行人

白天學水電！夜校生打工外送遭2車夾死

熊貓外送員又傳撞車　液體流滿地

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

父逼口交　少女靠「胯下黑痣」逆轉

高雄澄清路燒烤店火燒

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

更多熱門

相關新聞

屁孩約28歲男談判鬥毆重傷住院

台中市清水鰲峰山14日深夜發生群眾鬥毆事件！15歲蔡姓少年與28歲楊男因故相約停車場談判，雙方一言不合造成15人大亂鬥，警方獲報出動快打部隊到場將眾人即時逮捕，還在車上查獲K他命，其中8人掛彩送醫，目前仍有3人住院觀察，警方訊後依傷害等罪嫌將傷勢較輕等11人移送偵辦。

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

追嗆韓口罩女挨轟　前鎮分局：為了她的安全

屁孩做伏地挺身　小孩傻眼...他：好笑嗎？

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進自家激戰

關鍵字：

安全帽監視器偷竊屁孩

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面