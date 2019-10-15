不用腦只會衝？外送員曝殘酷內幕「騎快的真正原因」　風向神轉...網全惦惦了

▲外送工作真的沒想像的簡單。示意圖，與本文無關。（圖／記者田暐瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

外送員職安隱憂持續發酵，在各界憂心與感慨之中，也不乏嘲諷聲浪，好比「拿命在拚」、「不用腦只會衝」。一名兼職外送哥就站出來，吐露背後無奈和辛酸，他們就算沒碰上奧客，系統也時刻監督，是否有「送餐延遲」的狀況，若發生太多次，可能就會被暫時停權。

「想踏進這行的人，或許先了解一下，再來考量適不適合自己。」有鑑於近日憾事頻傳，外送哥在爆怨公社發文，親吐行業內幕，當一個外送員要將餐點從A點送到B點時，會碰上3道關卡，包括餐廳出餐時間問題、客人地點相關問題及系統判斷問題。

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首先，外送員在到達餐廳前的這段路程，是沒有賺錢的，而配單是由系統判定，「你可以選擇接不接單，當你接單並到達餐廳取到餐時，才是真的確認。這時系統才會秀出客人的位置，距離時近時遠，但常常會遇到一種狀況，就是你到了餐廳，餐點根本沒有好，快的時候可以馬上拿走，但慢的時候等半小時都不意外。」

▲外送哥寫下背後辛酸。（圖／翻攝自爆怨公社）

此時，外送員就會有「送餐延遲」的可能，然而店家也有話要說，有的是系統告知還有10分鐘準備時間，沒想到外送員2分鐘就到店了，他直言，「外送員已經到達卻不能按下確認取餐，也因為還沒按下確認，系統要如何判斷你已經抵達餐廳？而我們的系統有時可以回報餐點未妥，不過有時候好像又不行。」

當外送員取餐確認之後，才會顯示收件人資訊，接著第二個問題誕生，「客人認為你已經取餐了，為什麼停在原點那麼久？」換言之，拿到餐點的時間越慢，就越壓縮到送給客戶的時間。

此外，外送員也可能會遇到，導航定位跟客人所在地有誤差，或所在地本身就不好走，需要時間去尋找，還有的要通過管理員、大中庭，然後要走個7、8棟樓，外送哥嘆，「這種常常是需要找，又臨時沒有機車位可以停的，沒去過的人肯定會找一下，等到終於送達給客人之後，回機車旁...一張紅單。」

當然，還有更崩潰的情況，像是系統顯示目的地在台北市，客人卻突然傳訊息告知，他人在新北市，且完全不同的方向，一旦遇到這種的，即使順利送達也要花時間回報，如果客人覺得等太久，或許會檢舉，同時也會導致系統判斷「送餐延遲」。

▲最近外送員車禍事故頻傳。（圖／記者邱中岳翻攝）

外送哥點出關鍵，「就算今天沒人檢舉你，系統也會去估算，你跟其他業務員間送餐時間的平均值，是否落差太多。當你收到太多『送餐延遲』的通知時，外送員可能會先被暫時停權，別間我不知道，但我待的這間就是要求APP回報狀況等待，或是直接到總公司與服務人員溝通了解，再來判定是否回復權限，這才是很多人為什麼會騎快的原因。」

他強調，「我並非是要合理化，我也是覺得不合理，甚至有的時候是人們互相體諒的問題，這是需要改善的，總之說這些只是要讓大家稍微了解，外送員不是大家想像中的那種『賺很多很輕鬆』、『不用腦只會衝』的一群人，當你認為我們為了錢連命都不顧，只能說大家都是為了生活，誰不希望吹著冷氣爽爽過。」

最後，外送哥感性喊話，「寫這些只是有感而發，希望大家不要對外送員有誤解，也希望外送員都能平安，不管你是哪家的平台，大家都是辛苦人，只能各自加油，各自為了自己的目標努力前進吧！」

看完這段文章，網友們也很感慨，紛紛回應「加油！安全擺第一」、「就是有一堆愛跟風的白X，認為外送都趕著接下一單而飆車違規」、「辛苦了！這行業不是我們想像的那麼簡單啊」、「我是正職+外送的三寶爸，說真的...不能同意你更多了」、「謝謝你的解釋」、「辛苦了~，很多事情大家只看表面，沒有實際去參與，等到真的接觸了，才會知道不如我們想像的輕鬆簡單」。

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