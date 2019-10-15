影／「量子速讀」1分讀完10萬頁！小朋友神速翻書「矇眼也能看」

記者蔡紹堅／綜合報導

網路上最近流傳一支大陸「速讀比賽」的影片，影片中參賽的孩子們翻書的速度有如「搧風」，能在一秒內翻閱上百頁的書。網友看了影片後都感到不可思議，認為這種翻書速度連字都看不清楚，並表示，這些孩子的閱讀速度已經超越「一目十行」了，達到「一目百頁」的程度。

根據陸媒報導，這是最近在大陸非常流行的「量子波動速讀」培訓課程，培訓機構聲稱，這種「搧風」的翻書動作是一種「速讀」的方式，能夠不用肉眼看，從高速翻書的過程中，利用HSP高感知力進行量子波動速讀，達到傳統速讀達不到的效率，在1至5分鐘內讀完10萬字的書籍，且還能過目不忘。

▼量子波動速讀比賽，小朋友翻書如搧風。（圖／翻攝微博）

「速讀比賽」的影片很快在網路上傳開，但也受到眾多網友的批評，「翻書的速度那麼快，連一個字都看不清楚，哪讀得到的東西。」「明顯就是騙局，但就是會有家長上當。」「最可憐的就是孩子，浪費美好的童年學這種亂七八糟的東西。」

此外，許多陸媒也發文批評此現象，《科技日報》的一篇文章就指出，創立「量子波動速讀」的人，既不懂量子力學，也不懂腦科學，更不懂少兒教育，「快速翻書，書中文字就以影像形式進入大腦，從而實現『一目百行』，這種能力已經超越了科學認知范疇，用更通俗的話說，簡直是『特異功能』。」

文章還提到，多年前，就有「蒙眼識字」的培訓，培訓機構說，人腦中的松果體是人的第三隻眼，用某種方式開發鬆果體后，大腦就能自行感知周圍的物體、文字和圖像，「但實際上，松果體負責的是分泌激素，並無任何實驗証據証明，松果體能讓人閉眼認字。而被培訓機構叫來現場展示『蒙眼識字』的學生，事后也承認，他們偷看了。』

文章最後強調，培訓機構賣的，就是神童夢，就算家長自己也半信半疑，但抱著「萬一呢」的想法，還是奉上真金白銀，讓孩子去當一回試驗品，「騙子機構需要監管，但家長，也需要調整心態。否則，下次若騙子換了一套話術，他們還會再次入坑。」

▼培訓機構聲稱「矇著眼睛」也能閱讀。（圖／翻攝微博）