被抓包劈腿！瑜珈妹感性傳訊「給我機會…」求復合　霸氣哥3字擊退療癒炸

▲原PO收到前女友傳來的訊息。（圖／（左）翻攝自爆廢公社、（右）Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「如果瑜伽（珈）很強的前任LINE你，你們會怎麼回她？」一名曾被劈腿的男網友日前貼出2張訊息截圖，只見女方突然傳訊「今天是情人節……你過的還好嗎？」並說很抱歉自己的突然，但當初都是誤會，希望原PO再給她一次機會。原PO充滿霸氣的回應則讓網友都笑噴，「罵得好」、「爽啊！這樣回就對了。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出訊息截圖，文中表示「如果瑜伽（珈）很強的前任line你，你們會怎麼回她？」仔細看看截圖，女方在晚上快9點時傳了3段話給原PO，「今天是情人節……你過的還好嗎……？」「對不起……很突然這樣傳訊息給你，也不知道有沒有打擾到你，很想再跟你好好解釋一次，當初……都是誤會才會這樣的……」「謝謝你對我那麼好，我卻沒有好好珍惜，可以再給我一個機會嗎？」

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▲前女友傳訊求原PO「可以再給我一個機會嗎？」（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO看到後就已讀處理，女方似乎是覺得自己相當感性、一定會打動男生，便再次傳訊「為什麼已讀不回……？」「你封鎖我了嗎？」原PO則在隔了11分鐘後直接回嗆「今天是妳忌日啦！」「滾啦X！」最後再附上一個比中指的表情符號。

貼出截圖後，男網友就在文中直呼自己好像太激動，「雖然我不知道她想幹嘛，不過我很誠實的表達了自己的想法。」有網友敲碗後續，他也再度貼出截圖，這次則是女生發現2人對話被PO上《爆廢公社》：

瑜珈妹：你PO爆廢？我說了當初是誤會了……

原PO：誤會到床上嗎？會怕逆？我當初開160下台中就抓到辣，不想拆穿妳而已

瑜珈妹：……我給你鑰匙……不是讓妳（你）半夜三更的開車下來的，然後隔天見面才說？

原PO：讓妳爽完，我覺得我很偉大，然後，滾啦X！

瑜珈妹：……

▲瑜珈妹一番話，讓原PO狂嗆「滾啦！」（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO就在文中說，這一番對話完，他覺得自己應該可以安靜一陣子，「最後，我還是那句話，滾啦X！」霸氣嗆退劈腿瑜珈妹的幾句話，讓網友紛紛讚翻，「煞氣，超過一百分」、「只有一個字，帥」、「劈腿還想回鍋，支持滾啦X」、「到底哪裡來的臉，敢説出再給她一次機會」、「看了就舒服」、「還在怪你鑰匙不是拿來這樣用的……哈哈」、「看你的回應感到很療癒。」

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