聘奧運棒球銀牌教練帶女壘…亞運奪銀竟拒付加給　法院打臉國訓中心：給！

▲楊賢銘多次擔任中華隊棒球總教練，近年轉戰壘球成績優異，2018年帶領女壘亞運奪銀，不料請加給時卻遭拒，法院打臉國訓中心，判須給付36萬元。（圖，資料照／記者顏如玉攝）

記者羅志華／高雄報導

楊賢銘多次擔任台灣棒球隊總教練，於1992年率中華隊在巴塞隆納奧運奪銀，近幾年轉戰壘球，表現依舊亮眼，又於2018年帶領女壘在雅加達亞運摘銀，不料楊賢銘請領教練指導成就加給時，卻被國家訓練中心以「棒球與壘球是不同項目」為由拒絕，讓他不滿提起行政訴訟。高雄高等行政法院日前判國訓中心應給付楊36萬元。

楊賢銘2017年受中華民國壘球協會徵召，於2017年3月至8月間擔任女壘培訓隊總教練，之後壘球協會以楊賢銘為奧運銀牌教練為由，向國訓中心申請1個月6萬的指導成就加給，不料對方卻以「揚擔任壘球教練，卻以棒球成就為由申請加給」為由拒絕。

楊賢銘主張，奧林匹克要點中，沒有限制「同一運動項目」的指導成就為要件，國訓中心卻以律師事務所的見解增加限制，違反法律保留原則，且訓輔小組聘楊賢銘擔任教練，肯定是認為他能勝任，事後申請加給時卻又否認「棒壘一家」，實在矛盾。他表示，奧林匹克要點，是為了鼓勵具高度專業人士參與國家隊訓練，不該從嚴認定。

但國訓中心依奧林匹克要點附件，指出教練指導成就，須與該次核定培訓教練之運動項目相同，並提出國訓要點附件成就加給規定，「二該運動項目指導成就，或擔任選手參賽成就（僅擇優一項核發加給）」，已明確限定於同一運動項目，才能申請；棒球、壘球的發展、規則與訓練有所差異，國訓中心將兩者視為不同項目合理。

高雄高等行政法院審理時，認為奧林匹克要點中，僅說明「擇優一項核發加給，不得累加計算」，並無明確限定「同一競賽項目」，不應於解釋時自行增加限制，判國訓中心應給付楊賢銘1個月6萬的指導加給共36萬元。

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