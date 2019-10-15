韓國瑜請假缺席總質詢！代理市長葉匡時接棒：會遵守市長對市民承諾

▲葉匡時回應韓國瑜宣布請假。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜正式宣布，將從16日起請假，投入競選活動，職務將由副市長葉匡時代理，葉匡時表示會遵守市長原來對於市民的承諾，不會有絲毫鬆懈，但外界最關心的市政總質詢，葉匡時也坦言韓國瑜將請假到總統大選那天，原則上，就是由他來代替備詢。

葉匡時接受訪問時說，「基本上，我們一定是遵守市長原來對於市民的承諾，還有他的重要的施政理念跟優先次序，他在市政會議有特別交代我們所有的同仁，他請假期間，請各位務必還是要保持嚴肅的工作狀態，不可以有絲毫的鬆懈。」

▲韓國瑜宣布請假3個月，投入2020總統大選 。（圖／地方中心攝）

至於外界最關心的總質詢，韓國瑜是否會回到崗位，接受議員質詢，葉匡時說，「因為他明天就開始請假到總統大選那天，原則上就是連續請三個月，就是由我來代理市長。」

關於韓國瑜的請假公文，葉匡時說今天公文會發去行政院備查，同時議會今天也會准假；王淺秋則補充，請假事宜已經跟議長許崑源報告過了，後頭若有若有重要行程韓國瑜也會隨時銷假。

不過韓國瑜在發表演說時，後頭站了一排市府局處首長，是否有失公允？葉匡時解釋，「這是重要的市政向市民重大宣佈，所有的副市長還有局處首長後面表示說，我們會全力地繼續維持執行市長重要施政理念，對高雄市民有一個重要的承諾。」