關心美食平台外送員權益　黃偉哲：加強查察美食平台外送員勞動條件是否合法

▲關心美食平台外送員權益，黃偉哲要求勞工局及警察局維護美食平台外送員權益與安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對最近社會關注的美食平台外送員勞動權益議題，台南市長黃偉哲10月15日指示「限期輔導、全面稽查、持續追蹤」三大原則，要求勞工局配合中央最新公布法規，加強查察美食平台外送員勞動條件是否違反勞工相關法令，並指示警察局加強交通違規的宣導與執法。

黃偉哲市長表示，美食平台外送員勞動權益分為兩個層次，包括身分待遇及勞動條件。因應這項新興行業，中央已將其定位為僱傭關係。他指示勞工局應清查本市有外送服務的商家，除與業者溝通之外，該稽查就稽查。至於外送平台要求準時送達，致使外送員為趕時間送餐而超速，甚至發生交通事故的情形，請警察局在交通安全宣導及第一線查察執法要更加強。

勞工局說明，台南市目前有優食及food panda兩家美食外送服務平台，14日勞工局已啟動檢查訪談工作，優食在台南的辦公室共有2名員工；food panda在台南的辦公室共有10名員工，主要負責廠家簽約行政業務，其員工皆屬僱傭關係，適用勞基法。勞工局已邀請兩家平台業者代表至市府說明送貨員僱傭關係等機制現況。

除兩大外送平台，勞工局已開始整理台南市有外送服務機制的商家，例如各大速食業者及飲料店等，皆優先納入輔導機制。另外，勞工局亦與警察局密切合作，將送貨途中相關交通安全注意事項併入輔導宣導。此外，許多送貨員因白天正職工作、晚上兼差送貨，精神不繼造成危險的情形，也將納入輔導重點。

勞工局將採取三項措施，包括鼓勵外送人員成立工會或加入現有工會；函請中央儘速完備相關法令；及會同警察局、法制處等組成宣導小組，主動到事業單位說明交通安全、勞動條件、法律扶助等業務，以增進勞資雙方權益。