哈吉貝豪雨釀災！災民嘆「水淹沒頭頂」抓窗簾渡夜　避難所狂塞5513人

▲颱風哈吉貝豪雨襲日，各地淹水。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

今年第19號颱風哈吉貝造成日本關東嚴重災情，茨城縣常陸大宮市富岡一戶人家表示，因為淹水淹到頭頂高度，他們只能抓著窗簾求生，終於在隔日等到救難人員將他們接去避難所。而根據日本內閣府統計，現在在避難所的一共有超過5500名災民。

綜合日媒報導，茨城縣久慈川因豪雨而氾濫潰堤，造成附近住宅被水淹沒，一對母女所住的平房住宅也因此受害。

44歲的後藤ひろみ（Hiromi）表示，颱風侵襲當晚，她們睡到一半突然感覺有水淹入家中，又因停電無法開車避難，她們選擇待在家中，但淹水水深越來越高，甚至高到要淹過她們頭頂，她們只能緊抓著窗簾來度過一夜，直到隔日救難人員出現，將她們帶往避難所。

15日一早，ひろみ則帶著73歲的媽媽後藤幸子一起回家，試圖整理已經浸水的住家。後藤幸子表示，因為缺乏情報跟物資，如今天氣變冷，至少想要拿到長袖衣服，之後則想快點找到新住家，盡早恢復正常生活。

根據日本內閣府統計至15日凌晨5時前，因為颱風哈吉貝而被迫在避難所生活的人一共有5513人（全國13都縣總和），其中以福島縣、長野縣最嚴重，災民突破千人；宮城縣、茨城縣、埼玉縣、栃木縣、千葉縣也有百人以上。

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