比坐辦公室好賺！外送熱潮反映台灣2大悲哀：薪水停滯如死水

▲勞動部長許銘春在備詢時，證實台灣從事外送食物的勞工多達八萬人。（圖／記者田暐瑋攝）

文／黃大米

台灣年輕人不努力嗎？那你就錯了，勞動部長許銘春在備詢時，證實台灣從事外送食物的勞工多達八萬人，為什麼一個剛興起又很辛苦的行業，卻能立刻吸引了這麽多人投入，答案是，這行只要你願意投入時間，你就賺得到錢。

台灣的勞工低薪已久，加班費像鬼，聽過的人多，碰到的人少，常常加班都像在做功德，迴向給即將往生的自己。

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二十年前我剛畢業，在我眼中五萬元算高薪，二十年後，對很多年輕人來說，五萬依舊是高薪，但二十年前的五萬薪水很好花用，現在的五萬，以台北來說，如果你是北漂族，扣掉房租、水電、交通費跟返鄉的花費，五萬只是可以過日，別的不說，物價這幾年翻了幾倍，那天我在超商看到一罐花生麵筋，我印象中過去只要二十幾元，現在超商的售價是五十元，連配稀飯的麵筋都漲成這樣，薪水花起來輕薄如紙，千元大鈔，一帶出門就消失，民眾常覺得沒買到什麼，錢就不見了。

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當物價翻飛，薪水不漲，房價又高到摸不起、也不敢想，這樣的環境，真令人絕望，因此，當出現一個行業，不會要跟你共體時艱，不會要你把加班當來店禮，免費贈送給公司，只要你有接單，就有錢賺，雖然辛苦，卻相對公平，也難怪年輕人雖然知道每天騎車跑風險高，還是躍躍欲試，因為努力可以得到回報這樣的感覺，他們很久沒有感受到了，甚至有雜誌針對此現象做了專題報導，標題是「當上班族20年，薪水還比不上一個送餐的。｣後來，這個上班族就離職去當外送員了，苦等公司加薪，不如靠自己外送接單。

外送員車禍事件頻傳後，肇事責任還在釐清，他們的投保問題因此被重視，這些外送員不是千金之子，只是想靠勞力，替自己翻身的辛苦人，值得政府去幫他們爭取更好的勞動條件。不論是雇傭還是承攬，勞動法規面需要更與時俱進，才能保障勞工的權益，尤其在機器人、AI等等數位衝擊下，產業變化會更加劇烈，企業在存續不易下，以約聘人員會越來越多，加上新行業的崛起，都需要政府早一步感知到產業的變化，及早調整勞動法規，而不是要等到出人命了，才來檢討，畢竟一條人命，是一個家的破碎。

台灣最可悲的兩件事情，第一是，拚搏一世，比不上早年買房一次，賣肝一世，比不上重新投胎一次。

人生的努力根本不重要了，你早年是否買房，以及你爸爸是否有錢給你頭期款，成為貧富最大的關鍵。

第二件悲哀的是，薪水停滯如死水。

就算你是個從小沒輸在起跑點的學霸，一路狂奔超前，沒想到，最後被台灣經濟環境絆倒，大家薪水一起卡在五、六、七萬，很難再攀升，而在小學時，那個坐在你附近，不愛唸書，成績被你狂電的同學，早早去學一技之長，從學徒混到出師，開店當老闆，收入高到讓你看不到車尾燈。

當一堆人，一窩蜂加入外送員的行列，是台灣人勤奮精神依舊存在的最好證明，卻也是台灣產業讓人看不到前途的悲哀。

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《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net