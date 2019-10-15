　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2殉職勇消告別式　西屯分隊鳴笛全程長達3分鐘…直到靈車離開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄧木卿、白珈陽、陳韻如、徐愷昕／綜合報導

大雅違章鐵皮工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2勇消殉職，15日上午在台中市立殯儀館舉辦告別式，現場大批消防弟兄到場致意，典禮在頒發獎章後，由特搜大隊隊員先宣讀殉職隊員的生平事蹟，最後由特搜隊員扶棺起靈，當主管說完「任務完成」後，11時20分先將張哲嘉靈柩送往東海火化場火化。

▲▼大雅工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2勇消殉職，告別式15日上午於台中市立殯儀館舉行。（圖／記者白珈陽攝）

▲大雅工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2勇消殉職，告別式15日上午於台中市立殯儀館舉行。（圖／記者白珈陽攝）

2人的告別式15日上午於台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳舉行，告別式現場以鮮花布置成花海，背景則是台中市消防局的消防車，中央放上浴火鳳凰的消防署徽，並且以白色蝴蝶蘭與菊花呈現「手型線條」，象徵著他們守護人民安全的情操。

▲▼大雅工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2勇消殉職，告別式15日上午於台中市立殯儀館舉行。（圖／記者白珈陽攝）

▲告別式全台近千名義警消到場拈香致敬，場面相當哀戚。（圖／記者白珈陽攝）

公祭結束，靈柩上車，台中市消防局所屬的50個分隊同步鳴笛10秒哀悼，緬懷2名消防英雄，11時20分先將張哲嘉靈柩送往東海火化場火化，而當靈車行駛至2人所服務的特搜大隊西屯分隊前時，由分隊長莊翌琳現場指揮敬禮鳴笛直到靈車離開，全程3分多鐘全隊隊員舉起隊旗、列隊敬禮，敬悼2位消防英雄。

▲▼西屯消防隊哀悼謝志雄、張哲嘉2名勇消。（圖／記者鄧木卿攝）

▲當靈車行駛至2人所服務的特搜大隊西屯分隊前時，全隊隊員舉起隊旗、列隊敬禮敬悼2位消防英雄。（圖／記者鄧木卿攝）

此場告別式全台近千名義警消到場拈香，場面相當哀戚，消防局還製作了追思影片述說2人投入警消一路走來的歷程及英勇事蹟，內容道盡深深的不捨與思念，影片最後寫下「最沉痛的不捨…致上最崇高的敬意，哲嘉、志雄身體不痛了，任務也結束了」，再次向2位英勇警消致上最高敬意。

▲▼2殉職勇消追思影片。（圖／消防局提供）

▲已故小隊長張哲嘉、謝志雄追思回憶影片。（圖／消防局提供）

「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

「若我先離開，請保佑我的家人」2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼

ET快訊
快訊／外送員3天2死！公總稽查foodpanda「開罰9千」
阿滴停工神隱半個月「受傷近況曝光」！　IG宣布新消息
韓演藝圈「14年死超過30人」！　輕生4主因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

投資竟變詐欺！？檢察官：投資前請先停、看、聽

首次搭船釀1死1命危！遇退潮「划不回」海漂10小時翻覆　醉船主回家大睡

2殉職勇消告別式　西屯分隊鳴笛全程長達3分鐘…直到靈車離開

老婆拒工作爽玩麻將　夫揹48萬債務心寒結束11年「ATM人生」

燒烤鴨卻睡著引發大火　燒毀檳榔攤、轎車慘賠百萬

聘奧運棒球銀牌教練帶女壘…亞運奪銀竟拒付加給　法院打臉國訓中心：給！

電梯裡在女兒面前「嘴噘起來」　爸爸吐人口水涉公然侮辱

綠島石朗50顆硨磲幼貝遭盜採！　台東縣府怒：一定重罰

神似陳冠希+王柏傑的警員！抱中暑老翁回家　正面帥照曝光：想犯罪給他抓

2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼　

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

投資竟變詐欺！？檢察官：投資前請先停、看、聽

首次搭船釀1死1命危！遇退潮「划不回」海漂10小時翻覆　醉船主回家大睡

2殉職勇消告別式　西屯分隊鳴笛全程長達3分鐘…直到靈車離開

老婆拒工作爽玩麻將　夫揹48萬債務心寒結束11年「ATM人生」

燒烤鴨卻睡著引發大火　燒毀檳榔攤、轎車慘賠百萬

聘奧運棒球銀牌教練帶女壘…亞運奪銀竟拒付加給　法院打臉國訓中心：給！

電梯裡在女兒面前「嘴噘起來」　爸爸吐人口水涉公然侮辱

綠島石朗50顆硨磲幼貝遭盜採！　台東縣府怒：一定重罰

神似陳冠希+王柏傑的警員！抱中暑老翁回家　正面帥照曝光：想犯罪給他抓

2殉職勇消告別式　消防旗、國旗覆棺！台中各分隊「鳴笛10秒」敬悼　

男室友酒醉闖香閨...《聲林》李佳歡留學驚魂：洗澡都洗超快！

海莉大婚穿VERA WANG吊帶裙熱舞　腳踩「平底球鞋」超隨性

投資竟變詐欺！？檢察官：投資前請先停、看、聽

高鐵首推「買來回票送36hrs租車」　秋冬線上旅展優惠一次看

首次搭船釀1死1命危！遇退潮「划不回」海漂10小時翻覆　醉船主回家大睡

超過1萬人等待器捐！化無用為大用　母女相約簽署讓愛延續

台積電股價連創新高　台股收漲44點破今年高點紀錄

占地近2.5公頃「南科考古館」開幕免費參觀！5千年前文物開箱搶先看

閨蜜房間亂出新境界！　不屑搞收納「一張床墊打天下」　千人看呆：在跑路？

美麗的紋理來自你所遺棄的廢料　只要有心廢渣也能煉成好器皿

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

自豪讓人妻叫不停「1晚給潮9次」…小王爽完下場慘

懷疑丈夫嫖妓　人妻檢查內褲慘輸

即／新竹深夜大火！女租客躲廁所慘死

劈腿男1句「一起死」單親媽跳樓亡

車滑動「他跳上車」仍煞不住

外送事故5天3死！外送員撞死違規行人

白天學水電！夜校生打工外送遭2車夾死

熊貓外送員又傳撞車　液體流滿地

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

父逼口交　少女靠「胯下黑痣」逆轉

高雄澄清路燒烤店火燒

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

更多熱門

相關新聞

泛著淚水　盧秀燕頒2勇消晉升令

台中市大雅區3日鐵皮工廠火警，2名消防英雄謝志雄、張哲嘉不幸罹難，15日舉行公祭典禮，市長盧秀燕到場追悼，紅著眼眶、泛著淚水，強忍悲痛蹲在每位家屬前面，逐一安慰與擁抱，盼撫慰家屬傷痛，典禮過程中，她頒發晉升令，追晉2位為小隊長，表彰他們對國家的奉獻。

2殉職勇消告別式　各分隊鳴笛敬悼　

攻百岳「高山症發作」　他獨躺聖稜線氣喘無力

2勇消追思片露英勇身影　親友一見顫抖痛哭

快訊／霧峰鐵皮屋凌晨大火！1女送醫

關鍵字：

台中大雅工廠大火謝志雄張哲嘉告別式台中勇消

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面