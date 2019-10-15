2殉職勇消告別式　西屯分隊鳴笛全程長達3分鐘…直到靈車離開

記者鄧木卿、白珈陽、陳韻如、徐愷昕／綜合報導

大雅違章鐵皮工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2勇消殉職，15日上午在台中市立殯儀館舉辦告別式，現場大批消防弟兄到場致意，典禮在頒發獎章後，由特搜大隊隊員先宣讀殉職隊員的生平事蹟，最後由特搜隊員扶棺起靈，當主管說完「任務完成」後，11時20分先將張哲嘉靈柩送往東海火化場火化。

▲大雅工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2勇消殉職，告別式15日上午於台中市立殯儀館舉行。（圖／記者白珈陽攝）

2人的告別式15日上午於台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳舉行，告別式現場以鮮花布置成花海，背景則是台中市消防局的消防車，中央放上浴火鳳凰的消防署徽，並且以白色蝴蝶蘭與菊花呈現「手型線條」，象徵著他們守護人民安全的情操。

▲告別式全台近千名義警消到場拈香致敬，場面相當哀戚。（圖／記者白珈陽攝）

公祭結束，靈柩上車，台中市消防局所屬的50個分隊同步鳴笛10秒哀悼，緬懷2名消防英雄，11時20分先將張哲嘉靈柩送往東海火化場火化，而當靈車行駛至2人所服務的特搜大隊西屯分隊前時，由分隊長莊翌琳現場指揮敬禮鳴笛直到靈車離開，全程3分多鐘全隊隊員舉起隊旗、列隊敬禮，敬悼2位消防英雄。

▲當靈車行駛至2人所服務的特搜大隊西屯分隊前時，全隊隊員舉起隊旗、列隊敬禮敬悼2位消防英雄。（圖／記者鄧木卿攝）

此場告別式全台近千名義警消到場拈香，場面相當哀戚，消防局還製作了追思影片述說2人投入警消一路走來的歷程及英勇事蹟，內容道盡深深的不捨與思念，影片最後寫下「最沉痛的不捨…致上最崇高的敬意，哲嘉、志雄身體不痛了，任務也結束了」，再次向2位英勇警消致上最高敬意。

▲已故小隊長張哲嘉、謝志雄追思回憶影片。（圖／消防局提供）

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