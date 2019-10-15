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占地近2.5公頃「南科考古館」開幕免費參觀！5千年前文物開箱搶先看

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▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」。（圖／Shawn Liu Studio攝影）

▲國立台灣史前博物館「南科考古館」占地2.44公頃，歷經10多年籌建，10月19日正式開幕！（圖／Shawn Liu Studio）

記者林育綾／台北報導

國立台灣史前博物館「南科考古館」座落於台南科學園區，占地2.44公頃，歷經10多年籌建，9個多月試營運後，將於10月19日正式開館，當天免費參觀！由於試營期間許多展館尚在整備，如今全面開放，展示多達1500組文物，讓民眾見證5千年歷史！

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」開幕，5千年前文物開箱。建築師姚仁喜說明建築設計、史前館館長王長華介紹開箱文物。（圖／記者林育綾攝）

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▲國立台灣史前博物館「南科考古館」即將正式開幕，5千年前文物開箱搶先看！（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」開幕，5千年前文物開箱。建築師姚仁喜說明建築設計、史前館館長王長華介紹開箱文物。（圖／記者林育綾攝）

▲距今5000至4300年前的「碳化稻米」。（圖／記者林育綾攝）

南科園區具有全台出土最多、跨越時間最長、考古文化最完整的遺址文資特色，在今（15日）開箱記者會現場，搶先曝光4組珍藏文物，由國立台灣史前博物館館長王長華介紹。

包括距今5000至4300年前的「碳化稻米」，是大坌坑文化南關里東遺址出土，可能是台灣目前出土年代最早的人工栽培稻米，顯示台灣史前居民在5千年前已懂得人工栽培稻米，不再局限於原始採集和狩獵。

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」開幕，5千年前文物開箱。建築師姚仁喜說明建築設計、史前館館長王長華介紹開箱文物。（圖／記者林育綾攝）

▲顯示台灣史前居民在5千年前已懂得人工栽培稻米，不再局限於原始採集和狩獵。（圖／記者林育綾攝）

「人面陶偶」距今1800至1300年前，為蔦松文化道爺遺址出土，陶偶的人面樣貌清楚，五官完整，背面可見髮辮，可能代表當時人的樣貌。

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」開幕，5千年前文物開箱。建築師姚仁喜說明建築設計、史前館館長王長華介紹開箱文物。（圖／記者林育綾攝）

▲「人面陶偶」樣貌清楚，五官完整，背面可見髮辮，可能代表當時人的樣貌。（圖／記者林育綾攝）

還有距今2800至2100年前的「玉管珠串」，為大湖文化牛尿港遺址出土，由188顆管狀玉珠串成，做工精緻，管珠中央所穿的孔洞直徑不到0.3公分，顯示製作者的高超工藝技術。

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」開幕，5千年前文物開箱。建築師姚仁喜說明建築設計、史前館館長王長華介紹開箱文物。（圖／記者林育綾攝）

▲距今2800至2100年前的「玉管珠串」。（圖／記者林育綾攝）

「魚耳石」距今5400至4300年前，為大坌坑文化南大昌橋遺址出土，魚耳石為硬骨魚耳中的霰石結晶體，耳石上一圈圈的生長痕就像樹木的年輪，詳細紀錄了魚的年齡和生活環境資訊，可說是魚類的「智慧身分證」。

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」開幕，5千年前文物開箱。建築師姚仁喜說明建築設計、史前館館長王長華介紹開箱文物。（圖／記者林育綾攝）

▲「魚耳石」可說是魚類的「智慧身分證」。（圖／記者林育綾攝）

南科考古館樓地板面積1萬9千平方米，建築師姚仁喜也特別親自說明設計理念，「在南科館建築本身，都充滿考古的隱喻敘事，藏有許多密碼讓大眾來解密。」主體外牆以玄武岩石材、橫向紋飾的意象，大廳入口、時空隧道、兒童館則以玻璃帷幕為主要外觀，文化層大牆及建築外觀嵌縫處，以深色花崗石質感，整體外觀呈現極簡當代風格又內涵5000年的深度，具有對比性。

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」開幕，5千年前文物開箱。建築師姚仁喜說明建築設計、史前館館長王長華介紹開箱文物。（圖／記者林育綾攝）

▲建築師姚仁喜（左）親自說明南科考古館建築設計。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」開幕，5千年前文物開箱。建築師姚仁喜說明建築設計、史前館館長王長華介紹開箱文物。（圖／記者林育綾攝）

▲「南科考古館」模型，占地2.44公頃，歷經10多年籌建。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」。（圖／Shawn Liu Studio攝影）

▲▼南科考古館建築本身，每個環節都充滿考古的隱喻敘事，藏有許多密碼讓大眾來解密。（圖／Shawn Liu Studio）

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」。（圖／Shawn Liu Studio攝影）

南科考古館除了常設展廳之外，還有一個特展廳，配合開館第一檔特展，特別挑選大小朋友都喜愛的動物主題「史前動物特展－動物交響曲」，從探索動物遺留中可以發現，南台灣5000年來各時期人類、動物與環境的互動蹤跡，以及數千年來自然環境與人類關係的變遷，該特展將於19日開館日同步展出至2020年5月31日。

為了宣傳開館，特別運用光雕技術投影於靠近高鐵高架軌道旁的建築外牆，展示「南科標準時間」電子鐘，每班高鐵經過只有短暫3秒鐘，而南科有5千年悠久的歷史，將現在使用的西元紀年改成南科紀年，於是2019年變成5019年。不少民眾在夜間搭乘高鐵經過南科考古館時，都可以注意到光雕投影顯示的「南科標準時間」，呈現出南科史前考古的當代性。

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」。（圖／Shawn Liu Studio攝影）

▲南科考古館10月19日開館當天，特別開放所有民眾免費參觀。（圖／Shawn Liu Studio攝影）

10月19日開館當天特別開放所有民眾免費參觀，未來將營運收費，全票每張80元、團體票每張60元、優待票50元，另外65歲以上長者及未滿6歲兒童、身障者及陪同人士、持志願服務榮譽卡夥伴皆為免費入館。

▲▼國立台灣史前博物館「南科考古館」。（圖／Jeffrey Cheng攝影）

▲國立台灣史前博物館「南科考古館」。（圖／Jeffrey Cheng攝影）

南科考古館
地址：台南市新市區南科三路10號
官網：https://www.nmp.gov.tw/content_264.html

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