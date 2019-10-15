打造在地供應鏈　安能亞太盼早公布「離岸風電第三階段開發計畫」

▲安能亞太將參與Energy Taiwan國際智慧能源週，分享離岸風電開發與運維技術。（圖／安能亞太提供）

記者姚惠茹／台北報導

德商安能集團子公司安能亞太即將在10月16日到18日參與「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」，期望藉此提出對於台灣離岸風電未來發展的看法、促進德台供應鏈交流，以及分享彰濱海域開發挑戰，積極為海鼎計畫（Formosa III）參與第三階段開發預備。



2019年是台灣離岸風電重要的里程碑，安能亞太以其在德國能源轉型的豐厚經驗做為借鏡，認為台灣在目前離岸風力發電成長期應持續推動產業發展，期待政府盡早正式公告第三階段區塊開發推動機制，提出清晰的規劃藍圖，才能持續穩定的發展再生能源，並真正建立在地供應鏈的永續發展。



安能亞太總經理韋名凱（Markus Wild）表示，安能亞太自2018年初參與投資位於彰化縣離岸地區的海鼎計畫後，目前已通過環評，預計裝置容量達2GW將成最大的風場，目前已積極針對業務範疇及產能與本土供應商密切洽談，並觀察到第三階段的開發時程與內容對於在地供應商的影響甚大。

韋名凱表示，由於離岸風電工程規模相當龐大，有意投入的本土廠商需投入相當大的資本，台灣廠商皆期盼政府公布2025年後的離岸風電產業規劃，像是安能就對於台灣的離岸風電發展相當看好，也期待在長期清晰的政策支持下，安能亞太能夠與台灣的夥伴一起建構台灣離岸風電的未來。



安能離岸風電國際採購經理Hanne Multhaupt表示，台灣的政策明確要建立離岸風電產業鏈在地化，因此了解各供應商的技術及資源，將有助於讓未來的專案順利進行，並期待與本地供應商合作，一起建構亞洲離岸風電供應鏈。



安能亞太母公司安能集團是歐洲最大的電業集團之一，在德國擁有5座離岸風場，超過900MW裝置容量的開發與運維經驗，其中包括在2019年完工、目前德國最大的離岸風場專案的Hohe See與Albatros聯合開發專案，以及即將在2025年完工的零政府補貼離岸風場He Dreiht。