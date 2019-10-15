高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

▲台灣高鐵自即日起推出線上旅展吸客，包括網美最夯的拍照打卡景點，或是假日不加價方案，搶攻秋日出遊商機。（圖／台灣高鐵提供）

記者林淑慧／台北報導

台北國際旅展下月登場，線上旅展搶先開跑。台灣高鐵今（15）日宣佈，即日起推出「愛台玩．秋冬充電祭」線上旅展，包括網美最夯的拍照打卡景點，或是假日不加價方案，都能一站購足，搶攻秋日出遊商機。

台北國際旅展即將於11月8日登場，台灣高鐵表示，自即日起至11月30日，搶先推出「愛台玩．秋冬充電祭」線上旅展，特別規劃：高鐵假期「搭高鐵．送租車」、「假日不加價」、「搭高鐵．送住宿」、「搭商務．送五星」、「野餐趣」、「輕鬆遊」、「小鎮漫遊．買一送千」等主題行程，以滿足多元化的旅遊需求。

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今年首次推出的高鐵假期「搭高鐵．送租車｣專案，與格上、和運兩大租車公司合作，讓旅客搭乘高鐵抵達目的地後，就能輕鬆開車、自在出遊。以台北出發至台南為例，包含來回高鐵車票+36小時租車，平日兩人出發單人只要2,700元，相當於買來回車票就送租車。

高鐵主管指出，旅客抵達台南後即可開車前往時下最夯的拍照打卡景點，包括山上花園水道博物館、左鎮化石園區等地，輕鬆又方便。

另外，曾經創下銷售佳績、獲得旅客一致好評的高鐵假期「假日不加價」專案，這次線上旅展也再度與18家精選熱門飯店合作，包括：台北、台中、南投日月潭、台南、高雄以及屏東墾丁，無論週五或是週六入住，都可享有與平日相同的優惠價格，最適合利用週休二日闔家出遊。

依據財報，受惠秋節返鄉人潮湧現，9月15日收假當日旅運 衝上31.8萬人次，再度刷新單日旅運新高，推升台灣高鐵9月營收達38.76億元，年增3.33%；累計前九月營收達353.07億元，年增4.86%，法人看好在旅展旺季來臨、政策加碼鼓勵出遊下，挹注高鐵全年業績表現可期。

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