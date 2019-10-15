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台南市售飲冰品抽驗結果出爐　1成不合格

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▲台南市衛生局2019年迄針對市售飲冰品共抽驗399件，約1成檢出衛生指標菌與規定不符，要求業者限期改善。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市衛生局2019年迄針對市售飲冰品共抽驗399件，約1成檢出衛生指標菌與規定不符，要求業者限期改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局2019年迄針對市售飲冰品共抽驗399件，檢驗衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群），檢驗結果359件符合規定，40件檢出衛生指標菌與規定不符，要求業者限期改善，複驗仍有5件冰品檢出生菌數超標，不符合冰類衛生標準，依食安法處辦。

時序入秋，白天依然炎熱，飲品及冰品的消費依然暢旺，為維護消費者食用飲冰品衛生安全，衛生局針對冷飲店、冰品店、自動販賣機、食用冰塊製造業等場域抽驗茶飲料、傳統飲料、蔬果汁、食用冰塊等飲冰品進行抽驗，2019年抽結果，約1成不合格，已要求限期改善。

衛生局指出，衛生指標菌超過標準可能原因包括場所不潔、製冰用之濾水器未定期更換濾心、茶水桶出水口積垢、容器具清潔不徹底、食材保存不當及管理不良、製備過程受汙染、操作人員衛生不佳等所造成。

衛生指標菌如超過標準，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，函文業者限期改正，屆期未改正，按同法第48條第8款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局除輔導各食品業者提升產品衛生安全，針對違規業者將會嚴格要求改善，再次提醒食品業者，應落實衛生自主管理，以免違規受罰。

衛生局強調，食品若檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，但顯示該產品衛生狀態不良，若置於常溫，微生物繁殖恐更驚人。衛生局建議消費者至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購飲品，並於購買後2小時內飲用完畢。

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