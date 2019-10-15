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陸招2.4萬公務員　強調「心理素質」和「擁護中共領導」

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▲▼考試，考生，試題，律師，司法，法律。（圖／視覺中國）

▲考試示意圖。（圖／視覺中國）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家公務員局14日公佈中央機關及其直屬機構2020年度考試錄用公務員公告，這次國考計劃招錄2.4萬人，和往年不同的是，今年的考試更加強調考生的「心理素質」，也新增了「被開除中國共產黨黨籍的人員」、「被依法列為失信聯合懲戒對象的人員」不得報考等條件，招錄政策也繼續向基層傾斜。

根據大陸國家公務員局網站，報考的條件包括「擁護中華人民共和國憲法，擁護中國共產黨領導和社會主義制度」、「具有正常履行職責的身體條件和心理素質」等。

此外，不能報考的限制則包括現役軍人、在讀的非應屆畢業生、在職公務員和參照公務員法管理的機關（單位）工作人員，以及因犯罪受過刑事處罰的人員、被開除中國共產黨黨籍的人員、被開除公職的人員、被依法列為失信聯合懲戒對象的人員。

《南方都市報》報導，這次考試招錄人數增6成，計劃招錄2.4萬人主要包括中央黨群機關312人；中央國家行政機關（本級）586人；中央國家行政機關省級以下直屬機構20436人；中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位2794人。

此外，今次國考特別強調「心理素質」，在公告中，報考條件部分特別提到要「具有正常履行職責的身體條件和心理素質」，也特別指出「根據職位需要，部分招錄機關將對報考者有關心理素質進行測評，測評結果作為擇優確定擬錄用人員的重要參考。」這次考試也注重充實基層工作力量，77.3%的錄用計劃補充到縣（區）級及以下直屬機構。

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