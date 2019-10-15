蔡英文競辦：韓國瑜安全感來自對岸不是台灣　就是大家的亡國感

▲蔡英文競選辦公室發言人顏若芳。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



記者陶本和／台北報導

針對兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡指出，「芒果乾」是總統蔡英文自種、自產、自銷。對此，蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳表示，韓國瑜的安全感來自對岸，不是台灣，「口口聲聲最愛中華民國，這就是大家的亡國感」。

顏若芳表示，這不只是不知道芒果誰種、芒果乾打哪來，根本是不識芒果為何物，嘴巴說擁護中華民國，做的全是消滅中華民國的事，當韓國瑜走進中聯辦，主張兩岸指腹為婚、你儂我儂，他的立場已經很清楚了，他的安全感來自對岸，而不是台灣，「不是他口口聲聲最愛最擁護的中華民國，這就是大家的亡國感。」

顏若芳表示，一群種芒果的人卻不知道芒果乾的來源，是很諷刺的事情，就像韓國瑜忘記高雄市民的期待，請假拚總統選舉一樣，誰種的芒果？誰賣的芒果乾？韓國瑜是忘記了，還是害怕想起來？他的「忘記從前」，就是在製銷芒果乾。

顏若芳表示，韓國瑜和他的團隊的論調，跟現在國際情勢，還有台灣主流民意，根本就是「平行時空」。面對對岸的步步進逼，大家應該團結在一起，問題在對岸、不是在台灣，韓國瑜和國民黨不該「砲口對內，媚眼對中」，也不該繼續走過去已經證明是失敗的路線。

▼韓國瑜正式宣布請假3個月，投入2020總統大選 。（圖／地方中心攝）



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