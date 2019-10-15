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星宇機上誌、購物誌用「閩南語」命名　網歪樓笑：看完會很ㄎㄧㄤ嗎？

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▲▼星宇航空機上誌、購物誌。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空機上誌、購物誌品牌名稱公開，以閩南語命名。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

隨著制服及機艙設備的發表後，星宇航空再公開機上雜誌及購物誌的品牌名稱，以本土閩南語命名，機上誌《Kiânn》（Kiânn：行走(ㄍㄧㄚˊ)）、機上購物誌 《béshopping》（bé：買），將在2020年一月創刊發表，期望再次以講究的精神提供優質的內容，讓旅客能享受閑靜的空中閱讀時光。不少網友得知後也稱讚，「真的是很本土、用心、思源的航空公司」，但也網友則看錯拼音笑說，「看到圖片，第一直覺是Kiang...ㄎㄧㄤ」、「看完會很ㄎㄧㄤ嗎...」。

星宇指出，《Kiânn》及《béshopping》的名稱和內容，充分反映星宇航空自台灣出發，秉持飛行不設限及探索宇宙的「北極星」精神，帶領旅客飛往全世界，並以「Be a Conscious Traveler」為宗旨，推崇「有自覺的旅行」，透過一次次的旅程，改變體驗世界的方式。

請繼續往下閱讀...

星宇董事長張國煒則表示，星宇航空注重細節的態度，反映在我們的雜誌上，希望能呈現與其他機上雜誌不同的角度及高度，讓旅客更能感受閱讀的美好，並透過此兩本刊物傳達星宇的品牌精神。

「地球上沒有異鄉人」，《Kiânn》優雅而俏皮地表達對永續城市的關注態度， 希望讀者能藉由徒步觀賞的緩慢心境，深刻體驗全球各地的風土人文與品味美學， 內容涵蓋藝術、科普、建築、設計、時尚、美食與鮮為人知的旅遊秘境。

星宇也架設《Kiânn》獨立媒體官網，結合聲音藝術與其他互動性功能，呈現當期紙本並延伸更多數位內容；《béshopping》不僅僅是機上免稅品型錄，將以「宇宙 中的紙上選物店」為精神，導入獨立觀點，引領讀者走入星宇時尚選品世界。

對此，不少網友紛紛稱讚，「真的是很本土、用心、思源的航空公司」、「連購物誌都這麼用心」、「帶領閩南語新潮流，原來我們的語言也可以這麼有質感」、「用閩南語作雜誌名不只特別令人難忘，又可強調突顯星宇以寶島為家不忘本的心意」。但也有網友笑說，「看到圖片，第一直覺是Kiang...ㄎㄧㄤ」、「看完會很ㄎㄧㄤ嗎...」。

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