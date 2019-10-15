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續約綁3年！辦手機送平板...女兒一算「是破萬陷阱」氣炸　苦主1招自救

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▲▼平板,追劇,行動投保。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

「現在都這樣洗業績的嗎？」一名女網友憤怒表示，父親手機約到期，日前接到通知，若續約辦新手機可送平板，於是就趁專案優惠，幫弟弟辦一支新的，事後她幫忙檢閱合約，發現根本暗藏陷阱，沒想到釣出超多苦主，通通吃過類似的虧。

女網友在爆怨公社娓娓道來，父親接到「約到期」的通知後，便去電信行辦理續約，當時店員狂推，續約辦新手機可送平板，還說「我們這個專案最優惠，新手機月租887元送平板，平板是吃到飽的，但因為是優惠活動所以要插卡」。

請繼續往下閱讀...

眼看兒子剛好要換新手機，父親就不疑有他的簽約了；然而回家後，她將合約拿來一看，赫然發現不對勁，「手機月租588，平板吃到飽299，不僅才2GB，而且要綁3年！根本就是欺負老人家老花，沒講到平板要綁約，完全咬定爸媽不會去吵，但我聽到超生氣！」

▲續約綁3年「辦手機送平板」！女兒一算「暗黑陷阱」氣炸　苦主1招神解。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲換算下來，這個「送的」平板要價1萬。（圖／翻攝自爆怨公社）

依照合約算法，平板每個月繳299元，3年等於1萬746元，這讓她怒氣值瞬間破表，「那麼爛的平板要1萬？重點是...我們根本就不需要平板，還每月加299然後才2GB？說實話很難嗎？需要這樣騙？」

從字裡行間，不難看出原po的憤怒，事實上他們家並不孤單，原來有超多用戶都碰過相同情況，「我婆婆前幾個月才被騙，最後讓我們解約，但要花4千多買一台爛平板」、「我上次也這樣被騙，我老公超生氣打去罵人，說不好好處理就要提告，後來才願意把我的網卡退掉」、「我也被騙過，還多了兩支門號出來、被綁半年，後來約到馬上解約」、「我媽也是這樣被拐」、「羊毛出在羊身上。免費的最貴」。

不過，也有人持不一樣的看法，直言「天下沒有白吃的午餐，免費的通常最貴，門市也有業績壓力，阿伯阿嬤不會用手機服務也很貼心，我在旁邊看了都快抓狂，但是他們還是笑咪咪」、「平板都不用成本？名字也自己簽的，沒看清楚合約就簽...怪誰」。

在抱怨之餘，苦主們也不忘分享自救招術，「直接打客服可作取消，態度要堅硬，他們會幫你取消的」、「打電話去客訴，可以取消合約的，我上個月才幫我馬來西亞的室友取消過」、「可以退掉，告訴他們要去消基會申訴，一般都可以退，當然得經過一番說辭，不過都有成功」。

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