柯市府硬拋退縮方案解套大巨蛋　遠雄：對疏散時間不會有影響

▲大巨蛋一樓將做為半戶外空間。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

遠雄大巨蛋14日第7度闖關都審會終於成功，由於遠雄之前提出防災避難的電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，北市府拋出解套方案，建議部分一樓做為半戶外空間。北市議會教育委員會15日視察大巨蛋，市府、遠雄皆未說明對要退縮說少，僅說還要計算，引發質疑。

由於遠雄之前提出防災避難的電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，北市府拋出解套方案，針對大巨蛋園區的避難壅塞點，包括商場棟、影城棟，建議部分一樓做為半戶外空間。

時代力量市議員黃郁芬質疑，都審會的結論是說要退，但問了遠雄，要退多少有哪些正面影響？遠雄說要計算，到底能夠增進多少安全避難？退多少會直接影響？就算遠雄最後僅退縮一點，台北市政府都只能被迫接受。

對此，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，確實退縮範圍沒有出來，大概就是一些角落，商場、影城都有，15分鐘離開場館都有辦法做到，不過離開後站到地面層，地面層一平方公尺1點多人，如果多退縮一點，民眾所站的面積可以寬一點，舒適一點比較不會擁擠，相同的，空間多一點，人從裡面出來的速度會快一些。

被問到是根據經驗來判斷對逃生疏散有助益的提問？陳世浩表示，「這就是common sense、經驗」，因為電腦模擬只有模擬建築物的人離開觀眾席，出來到門口以後就視同安全。至於四種防災模擬若安全，為何要退縮？陳世浩則說，這就是要不要優化，「好還要更好」。

遠雄發言人楊舜欽坦言，退縮多少空間，後續還需內部討論以及試算，但退縮後對於模擬疏散時間來講不會有影響，但是對空間釋放還是有幫助，主要是影響容留。陳世浩並表示，都審會已通過，遠雄送出方案後不會另有公開審議，將由市府自己核定，結果會對外公布。

國民黨市議員吳世正批評，柯文哲一直要找的是台階，林洲民離職了，林欽榮離職了，一直在負責的鄧家基也要走了，柯文哲有台階下了，即使林洲民不斷質疑，認為標準一直在改，這些年的時間真的是浪費，一開始標準嚴格，現在又放寬，柯文哲反反覆覆、浪費資源，對不起台北市民，接下來最大的挑戰是環評，大家要睜大眼睛看，這些耽誤的時間到底誰要來負責。

▲陳世浩受訪。（圖／記者楊亞璇攝）