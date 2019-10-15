國三童「斜眼看喪家遺照」爆雞皮：要死了？　嬤冷回話拖去浴室

▲原PO表示，「真的不要亂看，我那時候一直以為我是不是要死掉了，太不舒服了！」（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

「我奶奶冷冷地回了一句…」一名網友回憶國三不小心看到喪家遺照，結果隔天就被奶奶發現不對勁帶到浴室，「有的時候老人家的話要聽，不然倒楣的是自己，尤其是有（靈異）體質的人千萬不要鐵齒。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文表示，小時候很喜歡奶奶說「阿太」與阿公做茅山道士的事情，所以每當放學回家或假日在家，都要奶奶給他講些現代沒落的古老規矩與傳統。

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原PO回憶，國小三年級經過一間喪家，因沒有銘記奶奶囑咐的話，經過喪家要保持沉默不要亂看，「不小心斜視進去，還對到死者遺照的雙眼，當下馬上起了雞皮疙瘩，後來到家以後全身都很不舒服，吃不下飯，睡都睡不是很沉。」

▼原PO說，當下回家很不舒服。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO表示，直到隔天，奶奶發現他不太對勁，問是不是經過喪家還往裡面看，「我就嚇到問了句：您怎麼知道？我奶奶冷冷回了一句：你印堂發黑。」

「當下她二話不說，馬上拖著我去洗了淨身符，後來就好多了。」原PO指出，有時候老人家的話要聽，不然倒楣的是自己，尤其是有靈異體質的人千萬不要鐵齒。

對此，有網友留言，「我經過喪家都會在心中默唸阿彌陀佛，自己帶著兩寶不敢惹禍上身啊！」原PO回，「我是都不敢，連心裡默唸都不敢，哈哈哈。真的不要亂看，我那時候一直以為我是不是要死掉了，太不舒服了！」

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