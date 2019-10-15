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苗栗男突胸悶、冒冷汗　啟動「急性冠心症救治機制」撿回一命

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▲苗醫導管室主任蔡貴嶔指出患者右冠狀動脈阻塞，幸經及時就醫救治，順利康復出院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗醫導管室主任蔡貴嶔指出患者右冠狀動脈阻塞，幸經及時就醫救治，順利康復出院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名患有高血壓病史的吳姓男子（64歲），日前在家突然感到胸痛、冒冷汗很不舒服，由家人連絡119，緊急送至部立苗栗醫院急診室。苗醫急診醫療團隊立即啟動急性冠心症救治機制，迅速完成心導管治療，讓患者順利康復出院。

吳男表示，日前假日在家休息時，不料在下午4時左右，突然開始覺得身體不適、胸口悶痛、感覺無法呼吸並冒冷汗，且不舒服的情況越來越嚴重，家人見狀立即打119求助送醫；所幸苗醫醫療團隊迅速啟動「急性冠心症救治機制」救治，及時完成心導管治療，讓他檢回一命並恢復健康。

請繼續往下閱讀...

部立苗醫院長李明輝表示，一般急性心肌梗塞死亡率相當高，而掌握搶救黃金期，是降低急性心肌梗塞死亡率的關鍵。為加強提升鄉親生命安全的保障，苗醫於2018年7月與台大新竹分院簽署合作案，可提供全天候24小時心導管緊急醫療服務，大大提高患者存活率，及增進患者恢復並健康出院的機會。

苗醫心導管室主任蔡貴嶔指出，苗醫導管室至今已啟動32次緊急血管打通服務，讓苗栗地區民眾能免於奔波，就近就能立即得到適當醫療處置，此次吳男雖是在假日發病，也能迅速獲得優質的心臟血管重症醫療服務，就是最佳寫照。蔡也強調，按衛福部醫院緊急醫療能力重度級評鑑標準，心肌梗塞患者治療，從掛號到完成導線通過時間，小於90分鐘的案例，需達80%，而苗醫心肌梗塞患者救治，百分之百小於90分鐘，平均為68分鐘，表現遠優於標準。

蔡貴嶔也呼籲，心肌梗塞是沈默的心臟殺手，民眾若出現有胸悶、胸痛、氣喘，有時還會合併冒冷汗、噁心等症狀，就要警覺可能是心肌梗塞發病前兆，應儘速聯絡119救護車送醫。最近天候漸涼，早晚溫差大，秋老虎發威，也是心血管疾病好發的季節，蔡主任特別提醒有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病病的民眾，日常要注意按時服藥且規律運動，並定期至心臟內科門診追蹤，以避免心血管疾病發作找上門來。

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