BBC：歐盟考慮月底召開緊急峰會　確定英國脫歐協議

▲ BBC形容，很難想像本周可以達成新的脫歐協議，若要以樂觀的角度來看，那就是「還有很多工作要做」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國預定31日脫歐，但相關協議仍未定案，更有外交官直言，英國與歐盟現階段仍存在極大分歧。BBC披露，歐盟內部正全力籌備本周歐盟高峰會可能發表的聲明，也就是「目前談盼已取得進展，但仍需要更多時間」，考慮在月底舉辦緊急峰會，以確定脫歐協議。

▲ 英國脫歐延燒超過3年，更讓2名首相下台。圖為前首相梅伊。（圖／路透社）

事實上，本周將會是英國脫歐的關鍵周，將決定未來是有序或是混亂激烈脫歐，甚至是再次延後脫歐大限。此外，17日、18日登場的歐盟高峰會相當重要，若強生想要避開脫歐時限延後的狀況，必須要在19日之前讓議會批准新的協議。

根據英國首相強生（Boris Johnson）的想法，他期盼能在歐盟高峰會達成協議，讓英國能在有秩序的情況下如期脫歐，但也同時強調，若屆時未達成協議，將會強硬執行無協議脫歐。

只不過，現任歐盟輪值主席國芬蘭總理李納（Antti Rinne）坦言，目前還需要更多時間進行談判，即便是歐盟高峰會結束後，磋商仍會持續進行。此外，愛爾蘭副總理柯伏尼（Simon Coveney）則認為，雙方還是有可能達成協議，「但我們目前還沒走到那一步」。

▲ 英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透，下同）

英國與歐盟談判的主要癥結點在於愛爾蘭與英國北愛爾蘭之間的邊界問題，目前雙方代表正尋求解套措施，希望能夠打破現階段的僵局。

報導指出，儘管強生手中的提案細節並未公開，但基本上應該是個妥協的方案，也就是北愛爾蘭正式加入英國關稅同盟的同時，也以非正式形式加入歐盟關稅同盟。

只不過，歐盟擔憂，不能確保進入北愛的商品最終不會進入歐盟，且對英國、北愛間貨物關稅制度的複雜度感到擔憂。一名歐盟外交官表示，英國為北愛提供的混合關稅似乎在全世界任何一個地方都行不通，「同個商品跨越同個邊界但卻有2套規則…要區分商品是運往北愛爾蘭或是更遠的愛爾蘭是非常複雜的。」

外界認為，目前最有可能的情況，便是強生在沒有和歐盟達成協議的情況下尋求延後脫歐。據瞭解，延長脫歐期限的時間，最短為期一個月，最長可以延後半年以上，但仍需要其他歐盟國家同意批准。