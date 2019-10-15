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投資竟變詐欺！？檢察官：投資前請先停、看、聽

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲金融投資商品眾多，檢察官建議投資前停看聽。（圖／pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

金融市場上琳瑯滿目的投資商品，吸引大眾從口袋掏錢。但司法實務上常見，許多民眾貪圖高額投資報酬率，竟鋌而走險找上高風險或違法的投資商品，最後不但無法獲利，甚至連本金都被吃掉，更慘的是還要被法辦、上法院，有檢察官PO文提醒民眾，投資前應該要先停、看、聽，避免投資失誤。

台灣司法人權進步協會秘書長、士林地檢署主任檢察官柯怡如指出，投資詐欺案件，除「非法吸金」的案件會另外被法律評價為違反銀行法外，多數仍是回歸到詐欺罪之追訴。但感覺被騙了，就是刑法的「詐欺罪」嗎？要告訴投資人的是，告不告的成，要看手上的證據有多少。詐欺罪的成立，除行為人主觀上有「不法所有意圖」，客觀上施行「詐術」，使被害人因詐術而「陷於錯誤」進而交付金錢才能成立詐欺罪。也就是投資人要提出證據，證明對方一開始就想騙而且還用了一些欺騙－說謊、隱匿的手段，讓投資人因為被欺瞞而做出錯誤的判斷，才能成立詐欺罪。

柯怡如表示，投資詐欺偵辦的困難點，往往在證據的不足，尤其難以證明募集資金者施行詐術，其實「施行詐術」的證據往往出現在一開始說明會的說明資料、台上講者的宣傳內容或是實證分享，甚至是一對一的談話過程，有可能是虛構的投資標的、杜撰的獲利資料，甚至是不實的經驗分享者，這些都是詐術的一環，在通訊軟體發達的現在，甚至有可能是通訊軟體中片段的對話內容。

柯怡如進一步解釋，投資者往往僅留投資款匯入紀錄，卻沒有留存投資內容及投資決定的資料，察覺被騙時，對方的辦公室已人去樓空，網頁停止更新，導致提告過程中未能舉證；另一種常見的情形是，投資人只知道投入多少錢何時可以開始配發利潤，但到底投資了什麼完全沒有概念，如果投資標的、配發利潤的帳戶又在境外，例如募集資金者以規避主管機關查緝為由，先說服投資人交付外幣，並稱獲利以外幣計算存於國外帳戶，投資後將配發一組帳戶密碼，可連結上網查看帳戶餘額等等，投資人察覺詐騙時，往往該網頁已關閉或未能連結到所謂的「帳戶」，究竟該網站是否確實連結國外帳戶、該組餘額是否即為真實金錢等已無從查證，沒有證據，自然難以法律主張自己的權益。

因此柯怡如建議，民眾在投資前請先停看聽，「看」－確認投資標的（至少要看得到投資的東西在哪裡、誰操作、怎麼操作），「聽」－知道利潤從何而來（聽得懂要如何操作、怎麼計算利潤，如果對方忽略風險存在，甚至強調保證獲利，甚至來自於投資人向外招募的資金或單位數，可能已涉及非法吸金)，記得把對方提供的資料、說明以列印或錄影的方法留存下來，保護自己的法律權益。最後「停」－投入資金前，請先上金融監督管理委員會(https://www.fsc.gov.tw/ch/index.jsp) 及內政部警政署刑事警察局 (https://www.cib.gov.tw/News/Bulletin) 的網頁查詢，確認對方提供的投資標的有無涉及詐騙，投資標的所在區域可能面對的風險是否能夠承擔，相關的資料（對方說了什麼、做了什麼，讓你心動想投資）是否已經整理好，想清楚再投資，避免財損也更能保障自己的法律權益！

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