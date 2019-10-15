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蘋果再度超越微軟！成為全球市值第一公司

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▲蘋果。（圖／路透）

▲蘋果超越微軟，成為全球市值第一公司。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果和微軟兩大科技巨頭不斷爭奪全球市值第一的寶位，隨著蘋果最近股價再創歷史新高，市值也來到1.065兆元，也再度超越微軟，重返全球第一。雖然週一 （14 日）兩家公司股價稍微拉回，但仍是全球唯二市值破兆美元公司。

蘋果股價周一早盤一度上漲至 238.13 美元，但股價後來拉回，收盤反而下挫 0.14%，以每股 235.87 美元作收，市值來到1.065兆美元（約新台幣32.57兆），仍比微軟高出4億美元，因此依舊穩坐全球市值第1的寶座。

請繼續往下閱讀...

蘋果及微軟兩檔股票今年都有不錯的表現，今年迄今為止，蘋果股價上漲了50%，微軟股價則上漲38%。蘋果週一股價盤中更創下 52 週以來的新高 238.13 美元，而微軟的股價距離飆破歷史新高，也只差一小步的距離。

蘋果近年來積極推發展服務業，今年更是明確了朝向服務轉型的方向，推出新聞訂閱服務Apple News、信用卡服務Apple Card、遊戲訂閱服務Arcade、Apple TV+原創劇等多項服務，另外，今年推出新款手機，銷售超出預期，創造巨大的銷售額和盈利，也算是錦上添花。

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