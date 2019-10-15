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韓陣營再邀蔡英文辯論兩岸政策　「讓大陸看到台灣民主品質」

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前向總統蔡英文下戰帖，要針對「兩岸議題」來場辯論，直球對決。韓陣營15日再次提出邀請，並說時間、地點、形式都由蔡陣營選，且「愈快愈好」，國政顧問團總召張善政表示，這是兩人共同提升台灣選舉的契機，「不僅可以讓大陸民眾看到台灣民主的品質，也可以讓全世界看到台灣的進步，這才是台灣之光，蔡總統應該是有勇氣接受辯論的候選人。」

張善政表示，辯論不是要逞口舌之利，而是希望與蔡英文開啟台灣選舉的新風氣，大家都聚焦談政策，而不是噴口水、丟煙霧彈、或抹黑等等，「總統選舉，當然要拿得出政策，政策當然要交鋒，唯有這樣攤開在人民眼睛之前，人民才能做最明智的選擇。」

張善政強調，雖然正式登記後有辯論會，但國政顧問團認為場次太少，時間太短，難以聚焦，而且交鋒不足，因此希望能就各項重大政策，包括兩岸、國防、能源及長照醫療等，與蔡英文一項一項來辯論。

張善政認為，在全球選舉大多淪為口水戰的時刻，這是兩人共同提升台灣選舉的契機，不僅可以讓大陸民眾看到台灣民主的品質，也可以讓全世界看到台灣的進步，這才是台灣之光，「希望蔡總統應該是有勇氣接受辯論的候選人，因為這才是對自己執政信心的證明。」

張善政表示，韓國瑜不是急，而是這三年多來，我們丟了7個邦交國，大陸軍機軍艦頻繁繞台，台灣的國際空不斷縮小，人民不只心急，而且心憂，和中不是親中，對話不是投降，保台不是對抗，國政顧問團端出了牛肉，他們不怕別人貨比貨，誰的肉又多又香，人民要比較才能做評判。

國政顧問團二度對蔡英文下戰帖，「請讓我們以兩岸政策辯論做為開啟台灣選舉新氣象的序曲，時間、地點、形式都由你們選，但一定要愈快愈好，因為人民沒有時間再等了。」

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