再談賀電事件！謝長廷：媒體把成績糟蹋成外交烏龍　真是自虐之極





▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台灣駐大阪辦事處福岡分處4日在國慶酒會會場公布日本首相安倍晉三賀電，以「中華民國」稱呼台灣，隨即遭到日方否認，引起外界質疑外交烏龍。駐日代表謝長廷15日強調，真的收到賀電，媒體卻報導是假賀電，把福岡辦事處的努力成績，糟蹋成外交的烏龍，真是自虐之極。

謝長廷15日在臉書上表示，他14日有到立法院找立法院長蘇嘉全，感謝對方這段期間接待不少日本國會議員，同時就未來國會互訪交換意見。一到門口，看到連署總統的活動，不少熟悉面孔，有點尷尬，政治有時候會扭曲人性，沒有打招呼就進入立法院。

謝長廷說，媒體追問日本首相安倍晉三的賀電問題，似乎對此興趣未減。其實前幾天有一位評論家提出一個大哉問：「有人説福岡辦事處的安倍總理賀電事件，謝長廷被安倍打臉打的好腫，為什麼兩天後謝長廷主持的東京中華民國國慶酒會，安倍的母親、弟弟、弟媳還和一百多位國會議員去參加道賀？」

謝長廷回擊，他也想提一個問題，「日本副官房長官答復新華社說首相府沒有發出賀電的事情，日本媒體有報導嗎？為什麼即使最親中的日本媒體也沒有一字報導。」因為日本社會知道這種賀電只是表達恭賀和友誼，並不是國家政策的正式的宣示，追究這是否代表政策改變？或炒作賀電從何處或由誰取得？也無必要。

謝長廷強調，新華社嚴肅的問、日本政府機智的答，我們福岡也真的收到賀電，這樣就圓滿結束了。但台灣媒體有的竟放在第一版窮追猛打，一直繞著打臉、假賀電、假新聞作文章，把福岡辦事處的努力成績，糟蹋成外交的烏龍，真是自虐之極！

►他奶奶的美麗小秘訣