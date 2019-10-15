又見外送事故！外送員疑搶黃燈遭「闖紅燈婦擊落」倒地全身傷

▲外送員事故頻傳，蘆洲一名外送員與闖紅燈的婦人發生擦撞後倒地受傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

外送事故3天內2死，逼得勞動部進行勞檢，確認外送員與企業為僱傭關係。而在新北市蘆洲區14日晚間又發生一起外送員車禍，當時「熊貓」外送員李姓男子行經中山一路與永安北路口，因為搶黃燈的關係，與闖紅燈的陳姓婦人發生擦撞後雙雙倒地，造成李男左手受傷，好在2人送醫治療後並無大礙。

跟據查證，當時外送員陳男（58歲）騎乘機車，從三重仁愛街右轉蘆洲中山一路方向；不料，騎乘機車的李女（40歲）從蘆洲永安北路二段往一段方向直行，雙方剛好在路口發生碰撞後倒地，2人全身多處擦挫傷，並無飲酒情形，送往醫院急救後並無大礙。根據分析，疑似是因為李女闖紅燈，而李男搶黃燈過路口，雙方才會發生車禍。

外送食物平台近年來業績攀升，國慶連假期間Foodpanda和Ubereats共2名外送員在工作時車禍身亡，14日晚間又發生Lalamove外送員撞死行人的交通事故，引發社會熱議。對此，勞動部長許銘春15日受訪時表示，外送平台業者與外送員初步認定是僱傭關係，業者違反相關法規最高可開罰至170萬元。

▼車禍地點就在徐匯中學捷運站旁。（圖／記者陳豐德翻攝）



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