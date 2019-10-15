右臉流膿汁「整個爛掉」！她面部長出「8cm樹枝」…竟是2年前摔跤惹禍

▲老婦面部長出樹枝，反復流膿。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省深圳市56歲的王姓女子日前來到醫院求診，模樣極其嚇人。當時她面部塌陷，還有一個黑色的深坑，更恐怖的是，傷口竟然一直流膿汁，整個爛掉。醫生立即檢查，竟然在她右臉肌肉裡發現了一截8公分長的樹枝！王女家人回應，這可能和她2年前的一次摔跤有關。

據《看看新聞》報導，王女近兩年來一直感覺面部異樣，甚至會反復一直流濃汁，近日終於察覺不妙來到醫院就診。深圳市第二人民醫院副主任醫師王秋旭檢查後發現，「我們初步測量了一下，這個異物有8個公分左右；患者已經有炎症反應，張嘴都有一定的困難，如果持續留在裡面的話，最後將會肌肉軟組織發炎，以後可能就徹底不能張嘴了。」

▲醫生拍片發現有異物。（圖／翻攝自看看新聞）

為什麼臉部長了這麼奇怪的東西呢？王女家人回憶，這可能和她兩年前的一次摔跤有關。她女兒說，「當時媽媽坐機車遇到車禍，側翻倒地，地上正好有棵樹，臉就直接扎進樹中，之後到當地醫院做過清創手術，但是應該是當時沒有清理乾淨。」

醫生表示，想要取出這根樹枝難度不小，取出過程中稍有不慎就可能發生大出血及神經損傷，「因為傷口已經反復感染，異物所在部位的動脈也可能已受損。」

▲醫生取出的樹枝。（圖／翻攝自看看新聞）

王秋旭說，由於異物是不規則的樹枝，分叉以及碎渣較多；探查過程要細緻，摸清結構，防止貿然拔除樹枝導致血管損傷，「當時我們輕輕晃動、輕輕拔動，緩慢的一點點往外拔除。」

目前，王女恢復良好，不久就可以出院。醫生提醒，若遇到這樣的意外情況千萬不要驚慌，更不能擅自拔、扯異物，以免造成二次傷害，應儘快到正規的醫院就診，由專業醫師進行處理。

我該答應女友嗎？

▼老婦目前恢復良好。（圖／翻攝自看看新聞）



