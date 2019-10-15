韓國瑜展開全台傾聽之旅　許淑華：陳菊、賴清德也曾提早離開去選舉

▲國民黨立委許淑華。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜15日在主持完市政會議後，宣佈請假全心全力投入2020總統大選，並表示自己將從南方出發，將南方純樸、誠懇、勇敢的精神帶給全台灣，「韓國瑜希望重建台灣榮光、重建中華民國光榮」。針對綠營批評請假一事，國民黨立委許淑華15日受訪指出，過去民進黨人在選舉時，包括曾任高雄市長的陳菊、曾任台南市長的賴清德，都提早離開工作崗位，「不用特別針對韓國瑜」。

許淑華強調，即使大選階段請假，韓國瑜身為市長的政治責任還是在，對於高雄市的責任和連結都不會斷；她也說，行政院長蘇貞昌也當過民代跟地方首長、也是過來人，要蘇貞昌對於這些事務「不用特別針對韓國瑜」。



許淑華也指出，韓國瑜現要進入全台行腳行程，副手人選韓國瑜雖有口袋名單，但現階段並不急著公布，因為韓國瑜對於民眾生活和產業的關心是優先事項，如何讓民眾感受到韓國瑜的親民，以及對產業、政策的了解，是目前重點。

韓國瑜競辦說明，韓國瑜一心熱愛中華民國，「為了中華民國，不惜粉身碎骨」，對於台灣2358萬同胞的未來、以及對高雄市民的責任，韓國瑜絕對奮戰到底，而為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，韓國瑜也在依法情況下按照程序請假。