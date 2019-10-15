　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台傾聽之旅從南方開始　韓國瑜競辦：不利用市府資源

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜宣布請假3個月,投入2020總統大選 。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜宣布請假3個月,投入2020總統大選 。（圖／地方中心攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜15日在主持完市政會議後，宣佈請假全心全力投入2020總統大選，並表示自己將從南方出發，將南方純樸、誠懇、勇敢的精神帶給全台灣，「韓國瑜希望重建台灣榮光、重建中華民國光榮」。韓國瑜競選辦公室15日也發出聲明表示，為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，韓國瑜在依法情況下按照程序請假。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜今正式向市府請假，之後將以國民黨總統參選人身份，展開一系列全台「土地學習傾聽之旅」，希望藉由關懷、學習與傾聽，真正達到苦民所苦，讓政治還歸於民。

韓競辦指出，韓國瑜去年當選高雄市長後，一上任就必須面對3300億的負債、和發展停滯不前的港都，儘管市府團隊全力以赴，讓市民在短時間內，就對路平、治水成效有感，但韓市長也發現，中央無法行政中立，因為黨派不同就不給高雄補助、政策刁難。

韓競辦表示，再加上民進黨執政三年多「失政」不斷，不論是兩岸關係日漸緊張、無力阻擋雪崩式斷交、縱容肥貓寄生國企、用全民納稅錢搞酬庸等等，恣意妄為的行徑，造成全國人民人心惶惶，青年對未來更加惶恐無助，也讓「亡國感」一詞開始瀰漫社會。

韓競辦說明，韓國瑜一心熱愛中華民國，「為了中華民國，不惜粉身碎骨」，對於台灣2358萬同胞的未來、以及對高雄市民的責任，韓國瑜絕對奮戰到底。而為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，韓國瑜也在依法情況下按照程序請假。

韓競辦表示，韓國瑜在請假之後，將展開全台環島的改變之旅，其中涵括了關懷、學習與傾聽三大面向：關懷弱勢族群、產業創新學習、傾聽基層民意。韓國瑜將藉由拜訪全國各地的新朋舊友，匯聚台澎金馬的正能量與新動力，並將之轉化為改變中華民國的政見與力量，希望能夠帶領國家再次的向上提升。

ET快訊
Safari遭爆傳用戶資料給騰訊！　蘋果緊急回應了
快訊／外送員3天2死！公總稽查foodpanda「開罰9千」
阿滴停工神隱半個月「受傷近況曝光」！　IG宣布新消息
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3天2外送員身亡　勞動部長：最高可對業者罰170萬

韓國瑜展開全台「傾聽之旅」　蘇貞昌：違背對高雄市民承諾

民進黨「蔡賴配」成形？　蘇貞昌：我看時間還早

中選會委員過半有綠營背景　立委：獨立機關應中立

韓國瑜正式「放韓假」三個月　綠委酸：比別人的暑假還長

蔡英文紐約州律師資格暫停　4張圖曝光真正原因

大巨蛋戶外空間退縮多少　都發局：不必再進都審會

「紅著眼眶、泛著淚水」　盧秀燕頒2勇消晉升令！追晉小隊長

兩樣情！韓國瑜到議會國民黨歡呼　民進黨團擺請假單和人形牌

郭台銘重人才培育　「鴻海獎學鯨」助下一代圓夢

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

韓國瑜正式「放韓假」三個月　綠委酸：比別人的暑假還長

蔡英文紐約州律師資格暫停　4張圖曝光真正原因

大巨蛋戶外空間退縮多少　都發局：不必再進都審會

「紅著眼眶、泛著淚水」　盧秀燕頒2勇消晉升令！追晉小隊長

兩樣情！韓國瑜到議會國民黨歡呼　民進黨團擺請假單和人形牌

郭台銘重人才培育　「鴻海獎學鯨」助下一代圓夢

「團結雲林贏回台灣」　國民黨雲林縣黨部公佈2020競選組織架構 

不用動員卻吸引這麼多人！劉盛良：韓國瑜會贏80至100萬票

放韓假心境曝光！韓國瑜臉書1336字轟「東廠肥貓」　寫藏頭詩：這是我的承諾

韓國瑜請假缺席總質詢！代理市長葉匡時接棒：會遵守市長對市民承諾

317萬！保時捷「最入門電動車」Taycan 4S馬力530匹起

「中國凱旋門」雪白「血」字形　唯一日軍受降坊在湖南

韓國瑜正式「放韓假」三個月　綠委酸：比別人的暑假還長

男室友酒醉闖香閨...《聲林》李佳歡留學驚魂：洗澡都洗超快！

海莉大婚穿VERA WANG吊帶裙熱舞　腳踩「平底球鞋」超隨性

投資竟變詐欺！？檢察官：投資前請先停、看、聽

高鐵首推「買來回票送36hrs租車」　秋冬線上旅展優惠一次看

首次搭船釀1死1命危！遇退潮「划不回」海漂10小時翻覆　醉船主回家大睡

超過1萬人等待器捐！化無用為大用　母女相約簽署讓愛延續

台積電股價連創新高　台股收漲44點破今年高點紀錄

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

政治熱門新聞

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

苦苓3點解析：大陸不想打台灣

高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選

民進黨「蔡賴配」　公布時間曝光

韓國瑜宣布從南方出發！高唱《我現在要出征》

教召8年4次變2次　77萬後備軍人僅4成去過

黎智英：韓國瑜當總統不可能出賣台灣　

48校長被問信小英論文舉手　陳學聖點名才6個

韓請假後3天行程　管碧玲：很蘸醬油

韓粉擠爆鳳山行政中心激喊：加油

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

中選會委員過半有綠營背景　挨批不中立

總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

媒體群組狂問行程「已讀不回」

更多熱門

相關新聞

蔡英文競辦：韓國瑜安全感來自對岸就是亡國感

針對兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡指出，「芒果乾」是總統蔡英文自種、自產、自銷。對此，蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳表示，韓國瑜的安全感來自對岸，不是台灣，「口口聲聲最愛中華民國，這就是大家的亡國感」。

韓國瑜宣布從南方出發！高唱《我現在要出征》

韓陣營再邀蔡英文辯論兩岸政策

高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選

直播／挽救選情！ 3位藍營大咖出任韓辦副總幹事

關鍵字：

韓國瑜2020大選國民黨2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面