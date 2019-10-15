全台傾聽之旅從南方開始　韓國瑜競辦：不利用市府資源

▲韓國瑜宣布請假3個月,投入2020總統大選 。（圖／地方中心攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜15日在主持完市政會議後，宣佈請假全心全力投入2020總統大選，並表示自己將從南方出發，將南方純樸、誠懇、勇敢的精神帶給全台灣，「韓國瑜希望重建台灣榮光、重建中華民國光榮」。韓國瑜競選辦公室15日也發出聲明表示，為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，韓國瑜在依法情況下按照程序請假。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜今正式向市府請假，之後將以國民黨總統參選人身份，展開一系列全台「土地學習傾聽之旅」，希望藉由關懷、學習與傾聽，真正達到苦民所苦，讓政治還歸於民。

韓競辦指出，韓國瑜去年當選高雄市長後，一上任就必須面對3300億的負債、和發展停滯不前的港都，儘管市府團隊全力以赴，讓市民在短時間內，就對路平、治水成效有感，但韓市長也發現，中央無法行政中立，因為黨派不同就不給高雄補助、政策刁難。

韓競辦表示，再加上民進黨執政三年多「失政」不斷，不論是兩岸關係日漸緊張、無力阻擋雪崩式斷交、縱容肥貓寄生國企、用全民納稅錢搞酬庸等等，恣意妄為的行徑，造成全國人民人心惶惶，青年對未來更加惶恐無助，也讓「亡國感」一詞開始瀰漫社會。

韓競辦說明，韓國瑜一心熱愛中華民國，「為了中華民國，不惜粉身碎骨」，對於台灣2358萬同胞的未來、以及對高雄市民的責任，韓國瑜絕對奮戰到底。而為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，韓國瑜也在依法情況下按照程序請假。

韓競辦表示，韓國瑜在請假之後，將展開全台環島的改變之旅，其中涵括了關懷、學習與傾聽三大面向：關懷弱勢族群、產業創新學習、傾聽基層民意。韓國瑜將藉由拜訪全國各地的新朋舊友，匯聚台澎金馬的正能量與新動力，並將之轉化為改變中華民國的政見與力量，希望能夠帶領國家再次的向上提升。