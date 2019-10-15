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Uber第三度裁員！3個月狂砍千人　Uber Eats也遭波及

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▲▼ Uber ATG前瞻科技中心獲Toyota、Denso、軟銀投資，將擴大研發自動駕駛技術 。（圖／路透）

▲自今年8月以來已於全球裁撤1185名員工。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

全球知名叫車服務公司Uber周一（14日）證實，已裁撤包括Uber Eats在內的旗下多個團隊員工約350名。消息公布後，Uber 14日股價一度漲逾4%，收漲3.29%至每股31.12美元。

Uber執行長柯斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）周一向全公司員工發出電子郵件宣布裁員計畫，信中寫道：「今天對於我們所有人來說都是個艱難的日子，行政領到團隊和我將盡一切努力確保我們在未來不會再經歷這樣的一天。」

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這是Uber今年第三度裁員，此前該公司於8月在行銷團隊裁員400人，9月又在工程和產品團隊裁員435人。此次受影響部門則包括自動駕駛部門、績效行銷與人力資源部門，而Uber最強搖錢樹部門Uber Eats此次也遭波及。據FactSet數據，此番裁員人數約佔Uber員工總數的1.5%，目前為止，Uber已在全球裁撤1185名員工。

柯斯洛夏西在信中表示，所有人都必須為自己的工作方式打造新常態來做好自己的角色，「找出並清理重複工作、在績效方面堅持高標準、在未能達到期望時給予直接反饋並採取行動，還要消除傾向於在公司成長期間漸漸滋生的官僚主義。」文末，柯斯洛夏西也鼓勵員工，「我們總是可以渡過難關，在走出關口之後變成一家更好、更強大的公司。」

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