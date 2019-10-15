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農委會拿高價黑鮪魚換大目鮪　國民黨團：年損4億如黃金換白銀

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▲▼國民黨團召開記者會，反對農委會拿黑鮪魚換大目鮪 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開記者會，反對農委會拿黑鮪魚換大目鮪 。（圖／國民黨團提供，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

農委會漁業署考慮拿台灣300噸高價位的黑鮪魚配額，與日本交換300噸低價位的大目鮪，消息一出，漁業界一片譁然。國民黨團14日召開記者會表達反對，國民黨團總召曾銘宗說，交換價值不對等，將造成4億元損失，若蔡政府與日本交換黑鮪魚配額，將追究相關人員的責任。

曾銘宗表示，中西太平洋漁業委員會9月召開北方委員會，傳出農委會計畫將台灣300公噸的黑鮪魚配額轉讓給日本，以交換300公噸大目鮪魚配額，引發漁會及漁民強烈反彈。由於黑鮪魚每公斤均價500多元，大目鮪魚每公斤均價100多元，交換價值根本不對等，猶如用黃金換白銀，恐將造成台灣每年約4億元損失，請農委會不要罔顧漁民權益。

▲▼國民黨團召開記者會，反對農委會拿黑鮪魚換大目鮪 。（圖／國民黨團提供）

曾銘宗指出，今年7月立法院臨時會修正「海關進口稅則」，調降15項農漁水產品與加工食品關稅稅率，其中山藥、溫州蜜柑、穀類酒（清酒）三類，由現行16%、30%、40%，調降為12%、15%、20%，預估將造成稅損2.1億元。此次降稅獨厚日本，且是主動單方面進行，有如不平等條約，令人質疑如此媚日而不顧衝擊台灣農民生計之作法，用意何在。

曾銘宗質疑，第8次台日漁業委員會會談今年3月於東京舉行，面對日方強硬不願針對「八重山以南海域及沖之鳥礁海域作業問題」和我方協商，蔡政府卻態度軟趴趴，使台灣漁民捕魚權遭大幅限制。馬政府時期海巡署還會派艦艇護漁，蔡總統如今光會喊台日友好，面對日本卻自動矮三節，沒有積極表態護漁，駐日代表甚至要漁民遇到日本公務船時轉彎閃開，真的愧對台灣漁民。

▲屏東縣東港區魚市場19日拍賣黑鮪魚，重達410公斤。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲黑鮪魚。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

曾銘宗批評，蔡政府上任以來逢中必反，逢日必軟，不僅對日護漁行動節節敗退，甚至大幅調降農漁產品進口關稅，犧牲農漁民生計。為確實維護農漁民權益，請蔡政府勿再片面放棄台灣人民權益，盲目給予日本優惠利益，國民黨團鄭重要求蔡政府絕不可與日本交換黑鮪魚配額，否則將追究相關人員政治責任。

▲▼大目鮪肉色鮮紅柔軟，主要漁獲銷售市場為供應日本生魚片市場。。（圖／翻攝台灣區鮪魚公會官網）

▲大目鮪肉色鮮紅柔軟，主要漁獲銷售市場為供應日本生魚片市場。（圖／翻攝台灣區鮪魚公會官網）

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