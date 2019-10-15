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抽公幼是煎熬！　教團要藍、綠總統候選人承諾公共托幼任期4年免抽籤

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▲▼ 教團要藍、綠總統候選人承諾公共托幼任期4年免抽籤 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團要藍、綠總統候選人承諾公共托幼任期4年免抽籤 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

公立幼兒園的抽中與否往往是種煎熬，如果順利抽中，如釋重負，但若未抽中，只能送進私立幼兒園，不僅學費高昂，品質更令人擔憂。全國教師工會總聯合會今（15日） 指出，抽中、未抽中兩種結果，2、30年來，年年上演，但是這麼大的問題，政府始終沒有拿出好的對策，去年推出的「準公共化幼兒園」也只是魚目混珠，對於減輕家長負擔效果有限，更無法期待提升幼教品質。「這麼重大的民生教育問題，藍綠兩黨總統候選人看到了嗎？」

全國教師工會總聯合會幼兒教育委員會主委楊逸飛指出，我國幼托、幼教所面臨的問題，不僅是家長經費負擔重，更重要的是幼保、幼教的品質參差不齊，以致幼兒疏忽、受虐的問題屢見不鮮，整體幼教品質始終難以提升。相較於先進國家清楚認知幼兒階段是奠定人格發展，培育學習興趣的關鍵階段而重視幼教品質，我國幼兒園的教育始終難有清楚且符合幼教理念的規範，各幼兒園間的學習內容差異甚大。加上大部分私立幼兒園以營利為目的，在成本與利潤的考量下，給予教保專業人員的工作條件差、薪水待遇接近「最低基本工資」，以致留不住專業人才，讓幼兒教育品質雪上加霜。

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▲▼ 教團要藍、綠總統候選人承諾公共托幼任期4年免抽籤 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 教團指出，政府應投入資源，設立公立或非營利的幼兒園和托嬰中心，讓每個家庭負擔輕鬆，也讓每個幼兒的受教權平等。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 教團要藍、綠總統候選人承諾公共托幼任期4年免抽籤 。（圖／記者崔至雲攝）

全教總理事長張旭政也指出，減輕負擔、提升品質是我國幼托、幼教所面臨的兩大問題，也是年輕家長關心的問題，更是解決少子化的關鍵之一。這兩項問題的解方只有一個「幼兒教育公共化」。所謂幼兒教育公共化包括，一、政府投入資源，讓每個家庭負擔輕鬆。二、基於公益而制訂的規格化。三、每個幼兒都可以進入就讀。基於此，政府本應投入經費廣設公立或非營利托嬰中心、幼兒園，以達成「受教權平等」、「幼教品質提升」的目標。

全教總社發部副主任王英倩說，台灣低薪狀況相當嚴重，青年薪資又低，造成年輕人不敢生小孩，若生小孩，一個月平均的育兒費用高達1萬2、1萬5，這樣不用租房子嗎？沒有其他開銷嗎? 要問總統候選人，到底誰有「放心生、放心養」的政策，「我們將把票投給他」。

▲▼ 教團要藍、綠總統候選人承諾公共托幼任期4年免抽籤 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團指出，大部分私立幼兒園以營利為目的，在成本與利潤的考量下，給予教保專業人員的工作條件差、薪水待遇接近「最低基本工資」，以致留不住專業人才，讓幼兒教育品質雪上加霜。（圖／記者崔至雲攝）

張旭政指出，廣設公立或非營利托嬰中心、幼兒園，以減輕家長負擔，提升幼教品質，這本就是中央政府做整體規劃並投入資源的政策。過去數十年政府一直視幼托、幼教為家長責任，任由幼托、幼教走向市場化，導致品家長負擔重，品質參差不齊，令人難以安心。這攸關國家教育發展，也是眾多年輕父母的切身問題，全教總認為第一步應該達成「免抽籤入公共化幼托、幼兒園」的目標；因此，請問各總統候選人「您可以在四年任期內做到免抽籤進公共化幼托、幼兒園嗎？具體規劃為何？」

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