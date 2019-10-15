雲端最前線／挽救選情！ 3位藍營大咖出任韓辦副總幹事

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高雄市長韓國瑜競選辦公室14日宣布，將由前台北縣長周錫瑋、國民黨中常委姚江臨以及國民黨立委曾銘宗擔任韓國瑜競選總部副總幹事，讓韓團隊再添新血。韓國瑜競選辦公室表示，曾擔任過台北縣長的周錫瑋擁有雙碩士學位，一直給外界能文能武的印象，他在台北縣長任內時成功治理淡水河，政績有目共睹，在台北頗具聲望；周錫瑋在初選後一路力挺韓國瑜，韓團隊也相中他的特質，特別商請周錫瑋來深耕基層，為選情加分。《雲端最前線》15日邀請民眾黨立委參選人蔡宜芳、資深媒體人林育卉、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

選戰進入倒數89天，總統大選蔡韓民調差距拉大後，大勢似乎已經底定，接下來國會自然成為大選焦點所在，2020國會這一局，除了傳統民進黨、國民黨，柯文哲的台灣民眾黨來勢洶洶，時代力量、親民黨勢在必得，台灣基進、一邊一國、喜樂島等也加入戰局，呈現百花齊放的競爭態勢。

另外，前行政院長賴清德15日在舊金山發表演說，內容引發外界好奇是否會提到「蔡賴配」的議題。對此，賴清德行動辦公室發言人李退之表示，賴會談及自己在這次選舉中可能扮演的角色，說明他在2020大選與蔡英文合作的3個面向。《雲端最前線》15日邀請民眾黨立委參選人蔡宜芳、資深媒體人林育卉、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。