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外送員車禍亡！UberEats撫恤金「優於勞保 」　擬增商業保險

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▲▼外送,Ubereat,外送員。（圖／讀者提供）

▲Ubereat表示將提供優於勞保的撫恤金，未來擬增加商業保險。（圖／記者李毓康攝）

記者陳涵茵／台北報導

近日接連發生外送員車禍死亡意外，外送職安議題引發外界關注，對此議題勞動部硬起來，15日上午召開檢討會，針對13日北市Uber Eats外送人員死亡職災案件，稽查後認定雙方為僱傭關係，已要求近日開出裁處書，對此Uber Eats則回應：「將提供優於勞保的撫恤金。」

勞動部表示，因Uber Eats未依「勞工保險條例」給予外送人員勞工保險，將移請勞動部勞工保險局裁處，針對該件職災補償部份，勞動局亦將要求業者應予罹災者至少依勞動基準法之最低工資之補償金額為宜。

請繼續往下閱讀...

針對10月13日合作外送員意外事件，Uber Eats表示已向其家屬表達哀悼之意，承諾將與合作貨運業者一起提供優於勞保的撫恤金，且提及與汽車貨運業合作夥伴已在加速研擬增加適當的商業保險，此外，將持續與相關專家和主管機關研擬推出道安相關宣導措施，提升App安全性功能。

▲北一女校門口人行道Foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲公路總局表示已對foodpanda開出9000元罰單。（圖／記者呂佳賢攝）

不僅勞動部，公路總局今（15）日也已派出監理所人員稽查Foodpanda及與Uber Eats合作的得易貨運公司，初步以未善盡管理責任，對foodpanda開出一張9000元罰單，並要求限期改善。對此，foodpanda則回應目前尚未收到裁罰公文。

過去foodpanda多次強調為外送員所提供的保障已超過法定雇傭關係的要求，據了解，foodpanda提供外送員保險範圍涵蓋死亡、殘廢、第三人體傷、第三人財物損失及超跑事故財物損失，且外送員在上線前即享有以上保障，保險金額高達百萬，至於詳細每人投保金額foodpanda則不願透露。

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