連吃3小時撐太飽！29歲女子游泳到一半「突伸手猛揮」溺斃

▲何瑩出差卻死在異鄉。（示意圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

大陸一名女子和同事到新加坡出差，2人在3小時內連吃午、晚餐，讓她覺得「吃太飽」，爾後便到入住酒店的泳池游泳，結果不幸溺斃客死他鄉。近日驗屍結果出爐，驗屍官將此事判定為一場意外，死因是溺斃。

據《中國報》報導，事件發生在去（2018）年8月28日晚上8點多，29歲的大陸女子何瑩於去年8月27日初次前往新加坡出差，並與女同事張湘妃預計待在當地5天，因此入住維多利亞街大太平洋飯店（Hotel Grand Pacific）。隔（28）日，何瑩一直到了下午4點才吃午餐，接著，又與友人約了當晚7點要吃肉骨茶，所以在短短的3個小時內，她就吃了兩頓，何瑩曾對張女說，自己吃「吃太飽」了。

飯後，何瑩與張湘妃前往酒店的5樓泳池游泳，不過，張湘妃因為覺得水太冷，所以留在水淺處旁休息；而身高僅160公分何瑩，則是游到水深約2公尺地方。當何瑩要游回水淺處時，突然大力揮舞手臂。

▲游泳到一半，何瑩不幸溺水。（圖／CFP）

何女的同事張湘妃在淺水區休息時，突然看見何女的手在水中不停亂揮，這才意識到她溺水了，於是先是朝何瑩所在處游去，但水實在太深，她只能爬起後邊哭邊呼救，直到酒店相關人員將何瑩救上岸。只是何瑩即便進行了CPR、用AED急救，最後也被緊急送往醫院，但仍未能挽救她的性命，還是在當晚10點19分時，被宣告死亡。

經過初步調查，救護人員指出，酒店缺乏無障礙通道，電梯也太小，全程花了15分鐘才將何瑩送上救護車。此外，酒店內竟無救生衣，救援設備又不足，連AED的擺放位置都太遠。

驗屍庭日前針對何瑩的案件進行審判，驗屍官卡馬拉將此一事件裁決為「不幸的意外」，而根據驗屍報告指出，何瑩的死因是「溺斃」。