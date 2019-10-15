台大高材生涉性侵捏胸軟禁　2女提告「希望他受罰」結果出爐

▲台大謝姓高材生因遭多女指控性侵傷害，現在已經休學。（圖為資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

台大謝姓高材生學生涉嫌性侵毆打2名前女友案，台北地檢署偵辦半年多，針對其中W女指控他性侵、捏胸部分，因W女自認是在1年多前「被說服」發生性關係，至於遭毆打成傷部份則已超過告訴期，檢察官15日以證據不足等理由處分不起訴；另外L女控性侵部分仍在偵查中。

台大校園2019年初傳出謝姓高材生先後對多任女友出現言語、肢體暴力，甚至軟禁性侵的恐怖事件，據了解，全案疑遭謝男傷害的包括W女、L女、C女，以及1名南部女子，而謝男在媒體報導後，已經自動辦理休學。



其中受害人W女基於「不希望再有女性受害」，控告謝男在2017年到2018年初交往期間，只要不開心，就會捏打她的胸部，還曾用腳踏車丟她；謝男也曾向W女炫耀，收藏其她女性的裸照、性愛照，問W女要不要看。

但謝男否認所有指控，W女則自稱交往期間，因為謝男不斷「拜託」，她「被說服」和謝男發生性關係，台大也曾為此召開性評會調查，認為難以認定有性侵情事，檢察官也認為性侵事證不足；至於W女受傷的部分，因為已經超過6個月的告訴期，無法追訴。

至於L女部分，被謝男反控涉嫌妨害名譽、傷害等罪，因為L女坦承曾用謝男帳號，上網發文「我性侵了女生」，也曾在與謝男發生性關係後互毆，L女日前已經被依妨害電腦使用等罪起訴，謝男涉性侵部分則仍在偵查中。

此外，最早指控謝男的C女則是2018年間，就已控告謝男毆打、咬傷她的臉頰，涉嫌家暴傷害罪，但沒多久又心軟撤告，檢察官已做出不起訴處分，至於外傳也疑遭謝男性親的南部女子，則至今沒有向檢警提告。

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