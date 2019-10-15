外送員5天爆3重大交通意外　北市交大18日邀業者討論

▲警方將針對外送公司召開交通安全座談會。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國慶連假期間，各地5天內發生3起外送員重大車禍，造成2名外送員重傷不治，另一名外送員則撞上違規穿越馬路的行人，造成對方送醫後不治，北市交大也對此表示，將於18日召開座談會，希望各大外送平台，希望業者自律，並提升外送員行車安全。

台北市警察局交通大隊表示，2019年10月份30件外送平台交通事故中，外送員使用車種皆為機車，年齡以18至25歲11件最多，年輕機車騎士為台北市交通事故發生件數及死傷人數最多族群。

▲警方預計18日邀集外送業者召開交通安全座談會。（圖／記者邱中岳翻攝)

而隨著外送平台新興行業興起，年輕機車族群大量投入外送行業，已逐漸成為交通安全隱憂，為此將在本週五（18日)邀集外送平台業者召開交通安全座談會，期盼透過業者制度層面，加強交通安全教育，提升外送員之行車安全。

▲5天發生外送員3起重大交通意外，北市警18日舉辦座談會。（圖／記者邱中岳翻攝）

且為分析外送平台外送員交通事故發生原因及研擬防制對策，北市政府警察局自2019年10月1日起，針對事故案件紀錄，在道路交通事故E化資訊平臺，已新增「外送平台」特殊註記，以掌握並據以分析相關事故數據。

▲北市交通警察大隊，期望透過業者制度層面加強交通安全教育。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據統計2019年10月1日至13日之建檔數據，北市外送平台外送員交通事故計發生30件、造成1人死亡、20人受傷，平均每天發生2.3件。

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