月入45K不是夢！做工哥踏入「髒兮兮行列」日領1千→2500　曝高薪缺人無奈

▲做工的工作相當缺人。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣年輕人面對低薪過勞的工作環境，不少人都會自問領多少薪水「才算是及格」。一名男網友就貼文表示，「你缺錢嗎？一個月想領四萬五以上嗎？歡迎加入髒兮兮的行列」，說他從日薪1000元到現在2500，而且又很缺學徒，「要學的都來」。看到貼文後，網友紛紛留言熱論，「朋友做水電學徒，我也很看好他。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼文，「你缺錢嗎？一個月想領四萬五以上嗎？歡迎加入髒兮兮的行列，我從一天1000幹到一天2500，我們很缺人來學，超級無敵缺，要學的都來。」原PO也在留言處透露，「從粗工到技術工，什麼都要會」，而且工地不看身分、學歷，甚至他會心悸、貧血都在做工。

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▲原PO說自己做工，現在日薪是2500元。（示意圖／記者李毓康攝）

看到貼文後，網友紛紛留言大讚原PO，「真男人，辛苦了」、「厲害耶，我腰受傷，不然真想找時間去學」、「我爸爸也是做工的，全身黑黑髒髒就算了，有時還有傷，我看了真的很心疼，你們不只辛苦，還很偉大。」

有人則是忍不住直呼，「現在的不屑2500，寧可800吹冷氣」、「太累了，躲公務所摸摸電腦的好」、「這個時候抱怨自己拉低，主計處公佈薪資的人們，怎麼不曾想過自己為何低薪呢」、「什麼工作，都是努力去爭取去學習，並不是用想的就好，各行各業都有師傅在。」

其他也是勞力換取薪資的網友也來留言，「貨運業路過，日入萬元都有」、「修車從一天333幹到現在1600」、「想玩鐵工嗎？目前21歲一天2000，只需爬高、耐熱、耐操，不怕危險就好」、「20年前灰頭土臉噴漆工一天600、肯學5年後一個月45000起跳。」

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